Trevignano, attacca un volantino sulla teca della Madonna per protesta: “Pregate in Chiesa” Un uomo è entrato nel campo dei rosari a Trevignano Romano e ha attaccato un volantino giallo sulla teca della statua della Madonna in segno di protesta. È stato allontanato.

A cura di Alessia Rabbai

Circa duecento seguaci di Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, hanno raggiunto il terreno di via Campo delle Rose a Trevignano Romano alle porte di Roma, per la recita del rosario e il messaggio della Madonna, che a dire della veggente, le appare durante la preghiera, il 3 di ogni mese. I fedeli si sono riuniti nel campo nel primo pomeriggio sotto al sole cocente ‘armati' di ombrelli, cappelli e borracce. "Di solito chi viene a pregare con Gisella sa che deve portarsi acqua e tutto il necessario da casa per trascorrere qualche ora qui – spiega uno dei fedelissimi che fanno servizio d'accoglienza – ma abbiamo bottigliette per chi ne avesse bisogno, dato che fa molto caldo, ovviamente gratis".

Non manca all'appuntamento di luglio Gisella Cardia, accompagnata dal marito Gianni, prima della recita del rosario siedono sotto agli ombrelloni parasole e mano nella mano si dirigono verso la statua del crocefisso alla destra del campo. Fanpage.it è dentro, ci sono meno persone di giugno, forse complici il caldo, il lunedì o le ferie estive. All'improvviso, intorno alle 14.30, quando Gisella era pronta ad iniziare il rosario un uomo si è avvicinato velocemente alla statua della Madonna, sembrava che volesse soffermarsi a fare una preghiera, invece ha attaccato un volantino giallo sul vetro teca in segno di protesta. Subito è stato allontanato e fatto uscire dal campo.

"Sono cattolico e oggi ho manifestato la mia contrarietà alla preghiera in questo luogo – ha detto ai giornalisti fuori al cancello del terreno dei rosari – Durante la lettura di questi fantomatici messaggi rivelati vengono detti concetti non biblici, come studioso della Bibbia, credente e praticante mi sento profondamente offeso di quanto accade in questo luogo perché si deve pregare in Chiesa. Satana si manifesta anche sotto forma di angelo di Luce. Io ho aderito all'appello del vescovo a non venire e chiedo alla Chiesa di non togliere gli occhi da Trevignano e di vigilare su quanto accade qui". Un gesto che ha infastidito i fedeli e Gisella prima di iniziare la preghiera ha fatto un lungo discorso, dicendo di sentirsi attaccata su tutti i fronti, che vuole essere lasciata in pace così come vogliono essere lasciate in pace le persone che si riuniscono a pregare con lei. E stata poi incoraggiata dai presenti a proseguire con la recita del rosario.