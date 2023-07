Tarquinia, donna si sente male e muore mentre fa il bagno al mare Tragedia sul litorale della provincia di Viterbo, dove una donna di 68 anni è morta in mare. Quando l’hanno raggiunta non c’è stato nulla da fare.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio

Una donna di sessantotto anni è morta in mare a Tarquinia. Il drammatico episodio, l'ennesimo della stagione balneare in corso, è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio, sul litorale della provincia di Viterbo. Per la donna, una sessantottenne, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Come riporta la testata locale Tuscia Web la donna era in spiaggia e si stava godendo qualche ora di relax. È entrata in acqua per un bagno refrigerante e per trovare ristoro dalla calura estiva quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è sentita male. Ad accorgersi che qualcosa non andava per primo è stato un bambino, la cui attenzione è stata attirata dal corpo della donna, che era immobile e galleggiava a pelo d'acqua. Gli adulti si sono subito mobilitati ed è arrivata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112.

La donna è stata raggiunta e recuperata, poi riportata a riva. I sanitari sono arrivati con l'eliambulanza, con la speranza di riuscire a farle riprendere conoscenza, si stabilizzarla e trasportarla in volo in ospedale, per le cure del caso. Una volta sul bagnasciuga hanno tentato di rianimarla, praticandole il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito. Era già morta e non c'è stato altro da fare che constarne il decesso. Presente la capitaneria di porto e gli agenti della polizia locale di competenza territoriale. terminate le verifiche necessarie, la salma è stata trasferita in obitorio e poi restituita ai famigliari, per la celebrazione dei funerali.

Quattro persone hanno rischiato di annegare a Tarquinia

Solo mercoledì scorso sempre davanti alla costa di Tarquinia quattro persone hanno rischiato di annegare per il mare mosso e il forte vento. Verso l'ora di pranzo una donna stava per essere trascinata al largo dalla corrente. Ad intervenire per primo in suo aiuto è stato il compagno, poi anch'egli in difficoltà. Recuperati entrambi, stanno bene. Una donna di trent'anni stava per annegare In località Le Saline, anche per lei è intervenuto il compagno, ma l'assistente bagnante li ha riportati tutti e due in salvo. Lei ha avuto bisogno di urgenti cure mediche ed è stata trasportata in codice rosso, perché le sue condizioni di salute erano gravi. La guardia costiera è invece intervenuta per mettere in sicurezza uomo di quarantasei anni che stava per annegare a causa del mare mosso.