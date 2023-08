Ritrovata dopo due settimane la statua della Madonna misteriosamente “rapita” a Setteville di Guidonia Secondo una testimone oculare, la statua sarebbe stata portata via da tre uomini arrivati in macchina la sera del 15 agosto. Due agenti della locale l’hanno ritrovata oggi in un casolare abbandonato.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook "Città di Guidonia Montecelio"

Un insolito "rapimento" ha sconvolto la comunità di Setteville, meno di 5mila abitanti, nel comune di Guidonia Montecelio. La sera di Ferragosto, proprio al termine del giorno in cui si festeggia l'assunzione della Vergine Maria al cielo, è sparita la statua della Madonna che da vent'anni occupava sempre lo stesso posto, tra via Gioacchino Belli e via Ludovico Muratori. Per due settimane i residenti, scandalizzati dalla sparizione, si sono impegnati nelle ricerche, senza esito. Nella giornata di oggi la lieta notizia: la statua è stata ritrovata da due agenti della locale e verrà presto rimessa al suo posto, a vigilare sulle abitazioni di Setteville di Guidonia.

Portata via da tre uomini

Della statua della Madonna nessuno aveva più notizie da oltre due settimane, dalla sera dello scorso 15 agosto: dopo venti anni nello stesso posto, l'effigie era improvvisamente scomparsa. Dopo poco tempo è emersa una testimonianza oculare: una residente ha dichiarato di aver visto tre uomini scendere da un'auto, prendere la statua e poi scappare a tutto gas. La cittadina ha sporto denuncia formale per furto contro ignoti. Il profano "rapimento" sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte di Ferragosto. Nei giorni successivi in molti si erano mobilitati per cercare l'effigie nei dintorni, convinti si potesse trattare di una bravata, ma senza alcun risultato.

Il ritrovamento in un casolare

A distanza di due settimane, il ritrovamento: nella giornata di oggi la statua è stata rinvenuta nelle campagne di Guidonia Montecelio. Sono stati due agenti della polizia locale impegnati in controlli di routine a riconoscere l'opera all’interno di un casolare nei pressi del casello autostradale, lungo la strada provinciale 28 bis.

"La notizia del furto aveva colto di sorpresa non solo Setteville ma l’intera città – commenta il sindaco Mauro Lombardo – Ci aveva indignato, tanto per le modalità quanto per le motivazioni che, a tutt’oggi, risultano essere ancora inspiegabili. Sono felice per questo ritrovamento e partecipo alla gioia della comunità di Setteville che potrà riavere la sua statua. Presto sarà riposizionata al suo posto, in tempo per la festa Patronale che si svolgerà a settembre”.

Un mistero, però, non del tutto risolto: chi è l'autore (o i tre autori) di tale gesto? E perché? Le autorità fanno sapere che continueranno le indagini per risalire ai responsabili.