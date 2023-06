Il Tour del Sorriso: al Circolo Canottieri Roma tornei per donare un parco giochi per bimbi con disabilità Sabato 10 giugno al via, al Circolo Canottieri Roma il “Tour del sorriso”, la manifestazione sportiva di tennis, padel e calcetto che ha l’obiettivo di costruire un parco giochi per bambini con disabilità.

A cura di Redazione Roma

Parte il 10 giugno dal Circolo Canottieri Roma la prima edizione del “Tour del sorriso”, la manifestazione sportiva organizzata dall’associazione di clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus” che ha come obiettivo dell’evento, quello di raccogliere fondi per la costruzione di un parco giochi per bambini con disabilità che sorgerà a Villa Massimo, grazie a un protocollo d'intesa con il Municipio II di Roma Capitale.

La manifestazione prevederà un torneo amichevole tra giocatori di tennis, padel e calcetto che iscrivendosi alla manifestazione, sosterranno il progetto con una donazione a partire da €20.

Come partecipare ai tornei

Tutte le partite hanno la durata di 1h e per partecipare sarà necessario iscriversi sul sito e prenotare il proprio slot per giocare singolarmente o insieme ai propri amici.

Per il tennis e padel, le partite sono strutturate come incontri di doppio, pertanto si prediligono squadre già formate, ma qualora l’iscritto non avesse il compagno o gli sfidanti, l’organizzazione si preoccuperà di trovargli un compagno di gioco.

Al momento dell’iscrizione si dovrà indicare il proprio livello tra principiante, intermedio, esperto o professionista. Questo per organizzare dei match che siano divertenti per i partecipanti e mantengano un livello competitivo.

Le coppie di giocatori saranno divise in due macro squadre: i bianchi e i blu che contribuiranno al punteggio in base ai games realizzati durante l’ora di gioco. Non si giocheranno set, ma solo i games nell’ arco dell’ora. Al termine della giornata solidale prevista per le ore 18:00, la squadra vincitrice sarà quella che avrà totalizzato il maggior numero di games. Ad ogni fine incontro i partecipanti dovranno comunicare il numero dei games totalizzati, che saranno poi riportati nel tabellone generale.

La quota di iscrizione al “torneo solidale” sarà a partire da 20 euro a persona e all’ora. Dunque, sarà possibile prenotarsi per più partite e sarà possibile effettuare una donazione maggiore per la giocata o per sostenere il progetto.

Per informazioni e approfondimenti scrivere su Whatsapp o chiamare il numero 328 8876095 per Tennis e Padel e al 340 7284872 per il calcetto.

Programma

Ore 9.30: Inaugurazione Manifestazione – taglio del nastro

Dalle 9.00 alle 18.00: Match di 1h a squadra

Ore 12.00: Intervento Istituzioni, Sponsor e Arma dei Carabinieri

Ore 13.00: Pranzo al sacco o presso il bar del Circolo Canottieri Roma

Ore 16.00: Lotteria solidale e asta di beneficenza per la Racchetta Tennis autografata da Sonego (Tennis) e Balasteguin (Padel)

Ore 17.00: Ultimo Match Spettacolo

Ore 18.00: Soft Aperitivo e saluti

“Tutti per uno, escluso nessuno, è la filosofia che da diverso tempo Teniamoci per Mano Onlus sta portando avanti nelle sue iniziative dedicate all’inclusività. In modo particolare questo progetto nasce dall’idea di rendere il gioco accessibile a tutti, ricordando ai bambini l’importanza di giocare e di farlo insieme senza farsi ostacolare da barriere fisiche o di pregiudizio. Abbiamo deciso di coinvolgere gli sportivi, perché lo sport è una grande scuola di valori, disciplina e solidarietà, per questo ci auguriamo che tutte le tappe del Tour del Sorriso, oltre che ad essere un momento di sana competitività, sia soprattutto un momento speciale per fare festa insieme!” spiega Eduardo Quinto, Direttore Generale dell’Associazione Teniamoci per Mano Onlus.