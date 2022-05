Il ‘funerale della Lazio’, l’assessore: “Si vocifera, ma non darei mai il via libera all’evento” “Era una delle tante voci che mi sono arrivate, qualcosa che qualcuno vorrebbe fare, ma che sicuramente noi non autorizzeremo”.

A cura di Enrico Tata

"Si, mi hanno chiamato e mi hanno proposto anche un funerale della Lazio a San Lorenzo. Ma una cosa del genere non verrà autorizzata". Risponde così alle critiche Rino Fabiano, assessore all'Ambiente e allo Sport del Municipio II di Roma. Avrebbe annunciato, secondo il Messaggero, una festa con ‘cerimonia funebre' della squadra biancoceleste per le strade del quartiere romano, ma il diretto interessato smentisce: "Sicuramente martedì ci sarà una festa della Roma a San Lorenzo, ma nessuno farà il funerale della Lazio. Era una delle tante voci che mi sono arrivate, qualcosa che qualcuno vorrebbe fare, ma che sicuramente noi non autorizzeremo. Si faranno, come è ovvio, feste nella logica del rispetto, dei luoghi e delle persone. La spontaneità non si nega a nessuno, però quando questa cosa disturba o offende qual altro non verrà permesso. Si sta montando un caso su quello che ho sentito dire e su quello che mi è stato proposto", ha dichiarato Fabiano a Fanpage.it.

Una signora aveva scritto sotto il suo profilo Facebok in cui, da tifoso giallorosso, aveva festeggiato la vittoria della Roma: "Bella roba che un assessore insulti i tifosi della Lazio! Non sapete nemmeno vincere con stile, siete rimasti i soliti buffoni. Lei è un rappresentante delle istituzioni. Dovrebbe farsi da parte e lasciare che queste cose vengano organizzate dai tifosi e non da faziosi politici. Lei ha tutto il diritto di festeggiare la sua squadra del cuore, nel suo privato o per le strade come un normale cittadino. Alle prossime elezioni ce ne ricorderemo non si preoccupi. Le servirà a stare più attendo a non offendere e/o mortificare la gente visto il ruolo importante che ricopre. Proprio perché lei ci rappresenta e non è un comune cittadino. Festeggi con una bella coppa di spumante e lasci stare il funerale, che tanti di noi lo hanno vissuto in prima persona perdendo almeno un genitore a causa del Covid. È davvero di cattivo gusto mi creda". La risposta dell'assessore su Facebook: "Mi hanno chiamato . Mica ho detto che sto organizzando io. Poi un conto è dire che si vocifera una cosa un conto è dire che si farà".