Chi sono i parlamentari che fanno parte della Commissione di inchiesta su Emanuela Orlandi Sono stati comunicati i nomi di tutti i 40 parlamentari componenti della Commissione bicamerale d'inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

A cura di Enrico Tata

La famiglia Orlandi ha comunicato di aver appreso che tutti i capogruppo hanno inviato la lista dei nomi dei parlamentari che andranno a comporre la Commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. In una nota l'avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, ha ringraziato "i Presidenti di Camera e Senato che quanto prima convocheranno i parlamentari designati e augura a questi ultimi buon lavoro".

I presidenti delle due camere, infatti, adesso dovranno riunire i 40 deputati e senatori indicati dai gruppi parlamentari, che dovranno eleggere il presidente della Commissione. Quest'ultimo avrà poteri di indagine simili a quello degli inquirenti.

L'ultimo a presentare i nomi per la Commissione è stato Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. Tanto che Pietro Orlandi aveva attaccato: "Tutti in questo ultimo mese si sono impegnati affinché questa commissione potesse partire. Tutti hanno fatto in modo che accedesse ora. Tutti tranne Gasparri. Lui questa commissione non la vuole, ma essendo diventata legge può solo provare a rallentarla".

I deputati e i senatori che fanno parte della Commissione d'inchiesta su Emanuela Orlandi

Questa la composizione della Commissione d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Fratelli d’Italia: deputati: Tommaso Foti, Dario Iaia, Fabio Trancassini, Luciano Ciocchetti, Fabio Roscani e Carolina Varchi senatori: Andrea De Priamo, Marco Scurria, Gianni Rosa, Domenico Matera ed Ernesto Rapani.

Lega: deputati: Augusto Marchetti, Simonetta Matone, Massimiliano Panizzut senatori: Marza Bizzotto, Andrea Paganella, Daisy Pirovano.

Forza Italia: il senatore Maurizio Gasparri e il deputato Paolo Barelli

Movimento 5 Stelle: deputati: Francesco Silvestri e Stefania Ascari senatori: Alessandra Maiorino e Luigi Nave.

Partito democratico: deputati: Roberto Morassut, Federico Gianassi e Gianni Cuperlo senatori: Dario Parrini, Simona Malpezzi e Walter Verini.

Azione, Italia Viva, Misto: Luca Pastorino, Carlo Calenda, Giulia Pastorella, Luigi Marattin, Claudio Borghi