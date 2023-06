Bimbo morto a Casal Palocco, procura dispone maxi perizia sulla velocità della Lamborghini A quanto andava la Lamborghini Urus noleggiata dai The Borderline? Questo è un nodo cruciale per capire quanto sia avvenuto lo scorso mercoledì, nell’incidente in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni.

A cura di Natascia Grbic

La procura di Roma ha disposto una maxi perizia sull'incidente avvenuto lo scorso mercoledì a Casal Palocco tra una Lamborghini guidata dallo youtuber Matteo Di Pietro e una Smart con a bordo una mamma e i due bimbi. L'obiettivo di chi indaga è capire a quale velocità stesse andando la Lamborghini e se abbia effettivamente effettuato un sorpasso azzardato. Questi accertamenti servono a capire con chiarezza quale sia effettivamente stata la dinamica del sinistro avvenuto in via di Macchia Saponata e che è costato la vita a un bimbo di soli cinque anni.

I telefoni dei cinque ragazzi a bordo della Lamborghini sono stati inoltre affidati a un perito. Si stanno cercando eventuali video registrati dentro la vettura prima, durante e dopo lo schianto, che però potrebbero essere stati cancellati dai giovani. Acquisite anche le telecamere di due bus dell'Atac che in quel momento stavano passando in strada e che potrebbero aver ripreso il momento in cui le due auto si sono scontrate.

L'ipotesi scandagliata dagli investigatori è che Di Pietro andasse a una velocità ben più alta rispetto al limite consentito in via di Macchia Saponata, fissato a 30 chilometri orari per la presenza delle scuole. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato Francesco Consalvi a Libero, la Lamborghini stava verosimilmente andando a una velocità compresa tra i 60 e gli 80 chilometri orari. "La velocità precisa andrà accertata – le parole dell'avvocato – Mi sento di dire che viaggiasse tra i 60-80 km orari".

Durante l'impatto, la Smart guidata dalla 29enne – che era appena andata a prendere i bambini all'asilo – è andata completamente distrutta. Per il figlio di cinque anni non c'è stato nulla da fare, mentre lei e la sorellina di tre anni si sono salvate, pur riportando varie ferite. Diversi testimoni hanno dichiarato di aver visto la Lamborghini superare la macchina che aveva davanti mentre questa stava dando la precedenza alla Smart, intenta a svoltare a sinistra. Dubbi che si spera di fugare con la visione delle telecamere montate sugli autobus.