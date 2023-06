A Sezze si contano i danni dopo il nubifragio: frane e smottamenti in paese Violento nubifragio a Sezze, provincia di Latina, dove si sono verificati smottamenti e frane.

A cura di Enrico Tata

Frane, smottamenti, strade trasformate in veri e propri torrenti a causa dell'enorme quantità di pioggia caduta nella giornata di ieri, domenica 11 giugno 2023. A Sezze, paese nell'entroterra di Latina, si contano i danni dopo il nubifragio. Le immagini e i video, caricati dai cittadini e dagli uomini della Protezione Civile, sono impressionanti.

Stando a quanto riportano gli operatori della Protezione Civile, si è verificata un'imponente frana in zona Casali. Durante la fase più acuta del nubifragio, il sindaco del paese, Lidano Lucidi, ha invitato tutti i cittadini a rimanere in casa e a non muoversi per nessun motivo.

"Solidarietà e vicinanza ai residenti di Sezze e dei Comuni colpiti dal violento nubifragio di questo pomeriggio. Un grazie agli straordinari donne e uomini di Protezione Civile e Vigili del Fuoco impegnati in prima linea.Posso assicurare che come successo in altre zone d'Italia anche nel nostro territorio la risposta dello Stato sarà veloce, concreta e risolutiva.Terminata l'emergenza occorrerà però ripensare l'ordinaria manutenzione di canali di scolo, argini e corsi d'acqua. Azioni semplici, che però, se non attuate, non faranno altro che acuire le conseguenze di fenomeni violenti con i quali purtroppo dovremo imparare a convivere", ha scritto su Facebook il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia.

"Due squadre del Gruppo Comunale Protezione Civile Roccagorga sono attualmente impegnate con i colleghi dei Falchi di Aprilia e i Vigili del Fuoco nella Zona di Sezze Scalo. Dopo lo straripamento del fiume i danni sono ingenti e si cerca in ogni modo di riportare la situazione alla normalità", hanno fatto sapere su Facebook gli uomini della Protezione Civile di Roccagorga.