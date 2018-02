Ci sono storie che meritano di essere raccontate. Una di queste è senza dubbio quella di Mark McMorris, snowboarder canadese, che nelle Olimpiadi invernali di PyeongChang ha conquistato la medaglia di bronzo nello slopstyle. Un successo dal sapore speciale per il 24enne che poco meno di un anno fa ha rischiato di morire proprio durante un allenamento: terribile incidente e 17 fratture per McNorris ch,e grazie ad una forza di volontà fuori dal comune, è riuscito a tornare a gareggiare prendendosi la sua rivincita personale.

Mark McMorris e il grave incidente.

Il 24enne canadese, già vincitore di 4 medaglie d'oro in slopestyle agli X Games di Aspen e una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Sochi, il 28 marzo 2017, si stava allenando a Whistler, nella canadese British Columbia. A causa delle difficili condizioni meteo, McMorris in fase di atterraggio dopo un salto si rese protagonista di uno scontro violentissimo contro un albero.

in foto: Foto Instagram (https://www.instagram.com/olympics/)

Le difficoltà dei soccorsi, e la paura di morire di McMorris.

A causa della nebbia ci furono grandi difficoltà per portare i primi soccorsi all'atleta che rimase praticamente un'ora e mezza tramortito nella neve, dopo il terribile schianto. Attimi interminabili che McMorris ha raccontato nel documentario Unbroken così: "Il primo pensiero, mentre ero sdraiato vicino all'albero, è stato che non avrei mai più potuto usare lo snowboard. Ero sveglio e aspettavo. Poi non appena l'elicottero è arrivato, 90 minuti dopo, ho perso conoscenza. Pensavo che sarei morto".

Le 17 gravi fratture e la forza di tornare a gareggiare.

Ricoverato in ospedale, a McMorris furono riscontrate ben 17 gravi fratture (alla mascella, al braccio sinistro a diverse costole, oltre alla milza spappolata). Immediatamente venne attaccato al respiratore, per una foto che è diventata oggi virale. Nonostante questo però, il campione non ha mai mollato con il sogno di tornare a gareggiare alle Olimpiadi invernali del 2018: "Niente mi dà la stessa gioia dello snowboard. Tornato pienamente in forma non avrei mai perso l’occasione di riprovarci"

Il sogno diventa realtà, McMorris conquista il bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang.

E il sogno di McMorris è diventato realtà nelle Olimpiadi di PyeongChang. Il 24enne è tornato a volare sullo snowboard conquistando un eccezionale terzo posto nello slopstyle. Una gara storica anche perché vinta dal ragazzino terribile americano Redmond Gerard nato il 29 giugno 2000. Si tratta infatti del primo oro vinto da un atleta nato dopo il 1999.