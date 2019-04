Il pestaggio è avvenuto ieri notte in provincia di Pordenone: dieci avventori ubriachi, hanno picchiato altri due clienti di un pub. Secondo le prime ricostruzioni il branco li avrebbe seguiti all'esterno del locale e avrebbe iniziato a colpire uno dei due con calci e pugni, ferendolo in maniera grave, come hanno rilevato i sanitari del pronto soccorso: l'uomo ha ferite guaribili in 30 giorni. L'episodio si è verificato all'esterno di un pub di Marsure di Aviano (Pordenone). Le vittime sono due persone, entrambe di Pordenone, che si sono trovate coinvolte in una rissa provocata dal gruppo di ubriachi, che si trovava già all'interno del locale al momento del loro arrivo.

Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto la chiusura del pub per 45 giorni. Secondo quando hanno riportato alcuni testimoni verso le 2.30 i due malcapitati sono entrati nel pub e sono stati infastiditi da uno del gruppo. Per questa ragione sono usciti, proprio per evitare che la situazione potesse degenerare, ma sono stati seguiti. La vicenda è stata accertata e ricostruita dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Pordenone, anche se nessuno fino ad ora ha denunciato l'accaduto. L'aggressione "ha fatto emergere un complessivo preoccupante quadro dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza delle persone – hanno affermato dalla Questura – situazione indicativa di un elevato grado di pericolosità, tanto da originare un oggettivo allarme sociale, stante la gravità dei violenti fatti verificatisi".