Moglie di Soumahoro indagata, lo sfogo del deputato: “Amareggiato, contro di noi macchina del fango” Dopo la notizia dell’indagine a carico della moglie lo sfogo del deputato Aboubakar Soumahoro, che si dice “amareggiato e dispiaciuto”: “La mia compagna, come dice il suo legale, dimostrerà la sua assoluta ‘estraneità rispetto ai fatti contestatele'”.

A cura di Annalisa Cangemi

Nuovo tassello nell'inchiesta sulle coop accusate di sfruttare i lavoratori, legate alla famiglia del parlamentare Aboubakar Soumahoro: Liliane Murekatete, la moglie del deputato, è indagata dalla Procura di Latina insieme alla madre Marie Therese Mukamitsindo, nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della cooperativa Karibù, che si occupa della gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. La difesa della donna fa sapere che si dichiara assolutamente "estranea ai fatti": il suo avvocato, Lorenzo Borrè, dice che presto "verrà fatta chiarezza e dimostrata la totale innocenza".

A Liliane Murekatete, a sua madre e al fratellastro Michel Rukundo il gip Giuseppe Molfese contesta di aver messo in atto un "programma delinquenziale a gestione familiare", caratterizzato da una "elevata spregiudicatezza criminale". Gli indagati per un anno non potranno contrattare con la pubblica amministrazione e esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di 639mila euro a Mukamitsindo e di oltre 13mila euro a ciascuno dei due figli. Per il gip di Latina non solo la suocera di Soumahoro "ha svolto e svolge un ruolo centrale nella dinamica delittuosa" ma i due figli Michel e Liliane "hanno offerto consapevole e attiva partecipazione al meccanismo fraudolento".

Il parlamentare Aboubakar Soumahoro ha scritto un lungo post su Facebook in difesa della compagna, in cui denuncia la "macchina del fango", e parla di "vergognosa persecuzione", e prende le distanze dalla vicenda, in cui non è indagato "né coinvolto in alcun modo". Il deputato ribadisce la sua "totale, assoluta estraneità ai fatti contestati alla Cooperativa Karibu"

"I giornali titolano abbinando il mio nome a vicende rispetto alle quali sono completamente estraneo. Apprezzo molto le parole dell’Avvocato Maddalena Del Re, eccezionale professionista, quando dice: “Basta chiamarlo ‘caso Soumahoro'!".

"La mia compagna, come dice il suo legale, dimostrerà la sua assoluta "estraneità rispetto ai fatti contestatele, che peraltro riguardano un presunto danno erariale di 13mila euro". Ma il processo invece è già fatto: i mass-media continuano a distorcere la verità dei fatti e la verità giudiziaria, molti giornali e TV titolano, con ingiustificata disinvoltura, ‘caso Soumahoro' accostando impropriamente la mia immagine per voler convincere il lettore di un mio – inesistente – coinvolgimento nelle indagini. Ho sempre sostenuto la libertà di stampa, pilastro della nostra democrazia: ma quando si passa da “libertà di dibattere” a “libertà di distruggere”…?", si sfoga Soumahoro.

"Sono profondamente amareggiato e dispiaciuto per l'indagine che vede coinvolta direttamente la mia compagna Liliane Murakatete, ma ho totale fiducia nella Magistratura, e sono certo che la verità fattuale verrà ristabilita, spero presto. Quindi non solo continuerò a impegnarmi nella mia attività politico-parlamentare sui temi che da sempre mi hanno motivato e coinvolto, al servizio dei più deboli, ma ci tengo a dire due cose: innanzitutto, un sentito GRAZIE a tutti coloro che – nonostante la macchina del fango che lavora a pieno regime (nell’interesse di chi…? Lo scopriremo, prima o poi…) mi hanno sostenuto sia con lettere private che pubblicamente; e, in secondo luogo, che sto lavorando assiduamente con validissimi professionisti che mi affiancano convintamente, al fine di dimostrare una volta per tutte, definitivamente, la mia assoluta estraneità a tutte le fantasiose accuse che mi sono state aggressivamente rivolte, e la totale limpidezza del mio operato".