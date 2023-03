Migranti, cosa chiedono i sindaci per l’accoglienza: “Servono almeno 600 milioni di euro in più” “Per far fronte all’attuale situazione degli sbarchi i comuni avrebbero bisogno di risorse aggiuntive quantificabili tra i 500 e i 600 milioni. Per il resto, chiediamo quello che abbiamo sempre chiesto: cioè più posti del sistema accoglienza e integrazione”: lo dice Matteo Biffoni delegato all’immigrazione dell’Anci.

A cura di Annalisa Girardi

Ai sindaci servono più soldi per poter gestire l'accoglienza dei migranti sul territorio. Per poter far fronte alla situazione attuale, i Comuni avrebbero bisogno di oltre mezzo miliardo di euro da aggiungere al bilancio. A dirlo è Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato all'immigrazione dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

"In termini assolutamente spannometrici dico che per far fronte all'attuale situazione degli sbarchi, e quindi anche per finanziare il sistema dell'accoglienza, i comuni avrebbero bisogno di risorse aggiuntive quantificabili tra i 500 e i 600 milioni, che possono arrivare anche a oltre il miliardo di euro nel caso in cui il quadro degli arrivi dovesse ulteriormente peggiorare", ha affermato.

Visto il record di arrivi e la situazione in Tunisia che continua a essere preoccupante, è verosimile presupporre che nei prossimi mesi gli sbarchi non si arresteranno. E che quindi ci sarà bisogno di un maggiore sforzo nel campo dell'accoglienza. È esattamente quello che chiedono i sindaci, che si trovano a gestire sul territorio le persone arrivate. Un compito spesso non semplice, vista la difficoltà di reperire posti da quando è stata smantellata l'accoglienza diffusa, con piccoli centri su tutto il territorio nazionale.

"Per quanto riguarda l'aumento degli sbarchi noi chiediamo quello che abbiamo sempre chiesto: cioè più posti del sistema accoglienza e integrazione, una organizzazione diffusa dell'accoglienza, un numero quanto più ridotto possibile dei Centri per l'accoglienza", ha aggiunto Biffoni.

Per poi concludere sottolineando il delicato tema dei minori non accompagnati: "Soprattutto, chiediamo un'attenzione particolare ai minori stranieri non accompagnati, il cui numero è aumentato tantissimo, e la cui gestione, costosa e delicata, è sotto la competenza dei Comuni".