I 314 migranti salvati dalla Geo Barents sbarcheranno in Puglia, la festa e il sollievo a bordo La nave umanitaria Geo Barents ha ricevuto l’autorizzazione per attraccare a Taranto e far sbarcare i 314 migranti che da cinque giorni aspettavano a bordo.

A cura di Tommaso Coluzzi

I 314 migranti che sono da giorni a bordo della nave umanitaria Geo Barents sbarcheranno in Italia. L'annuncio arriva da Medici Senza Frontiere, a cui appartiene la nave che si è aggiunta un anno fa alle altre Ong che salvano i migranti nel mar Mediterraneo. Nel video pubblicato su Twitter viene ripreso il momento dell'annuncio dell'autorizzazione da parte dell'Italia, ed è subito festa e sollievo da parte delle centinaia di persone a bordo, che sono state salvate e sono sopravvissute a un naufragio nel mare: "Dopo quasi cinque inutili giorni di attesa, i nostri 314 sopravvissuti sbarcheranno nel porto di Taranto in Italia – scrive Medici Senza Frontiere – Che sollievo dopo tutte le esperienze traumatiche che hanno vissuto".

Erano giorni che i naufraghi e l'equipaggio erano in attesa di un porto sicuro, che era stato chiesto anche a Malta oltre che all'Italia: le 314 persone soccorse in mare che ora si trovano a bordo sono state salvate in sei diverse operazioni avvenute nel Mediterraneo centrale praticamente in mezza giornata. Tra loro ci sono circa settanta minori, tra cui il più piccolo ha appena tre mesi. "Molti sopravvissuti si trovano in condizioni mediche e psicologiche precarie e hanno bisogno di ricevere assistenza – hanno denunciato i volontari della Geo Barents nei giorni scorsi – Alcuni dei naufraghi hanno trascorso quasi quattro giorni in mare in pericolo senza acqua e cibo prima di essere soccorsi".

Il loro viaggio in mare, però, non finisce qui: "Nonostante le buone notizie – ha scritto Medici Senza Frontiere sempre su Twitter – il porto è a circa 27 ore dalla nostra posizione attuale. Ciò significa un altro giorno di attesa in mare per i 314 sopravvissuti attualmente a bordo". Un ultimo – si spera – e lunghissimo viaggio in mare, prima di vedere finalmente la terra.