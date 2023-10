Giorgia Meloni dice che non è vero che l’Ue sta pagando i Paesi africani per trattenere i migranti “Il presidente tunisino Saied dice una cosa che io comprendo: cioè che non possiamo pensare che il nostro rapporto con il Nord Africa – a volte sembra così nel nostro dibattito, ma negli intenti non lo è – sia quello di pagare i Paesi per trattenere la migrazioni illegale”: lo ha detto Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo informale di Granada. Per poi aggiungere: “Il rapporto di partenariato riguarda un altro tema, che è quello dello svil.

A cura di Annalisa Girardi

Non è vero che l'Unione europea vuole pagare i Paesi del Nord Africa per trattenere i migranti: lo ha detto Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo informale di Granada, spiegando che il suo piano sia un altro e abbia a che fare con il supporto allo sviluppo del continente africano in modo che poi nessuno sia più spinto a partire verso l'Europa. La presidente del Consiglio si è intrattenuta qualche minuto a parlare con i giornalisti prima del vertice, che le hanno chiesto di commentare le ultime dichiarazioni di Kais Saied. Il presidente tunisino aveva annunciato che avrebbe rifiutato i fondi Ue, in quanto il suo Paese non avrebbe accettato né carità, né elemosina.

"Il presidente tunisino Saied ha parlato in tono assertivo alla sua opinione pubblica, ma con toni diversi dice una cosa che io comprendo: cioè che non possiamo pensare che il nostro rapporto con il Nord Africa – anche se a volte sembra così nel nostro dibattito, ma negli intenti non lo è – sia quello di pagare i Paesi per trattenere la migrazioni illegale", ha detto Meloni.

Per poi aggiungere: "Il rapporto di partenariato riguarda un altro tema, che è quello dello sviluppo. La Tunisia ha un problema simile al nostro: c'è comunque una migrazione illegale che ogni giorno arriva da loro e se noi non aiutiamo con un rapporto strategico da pari a pari sarà difficile fare un ragionamento serio. Penso che Saied voglia dire questo, io con lui ci parlo e confido che andremo avanti".

La presidente del Consiglio è tornata a insistere sulla necessità di realizzare un Piano Mattei per l'Africa, affermando che proprio questo sarà il tema centrale della prossima conferenza Italia – Africa, che si terrà a Roma tra il 5 e il 6 novembre. Dopodiché il governo lavorerà a un piano che verrà presentato in Parlamento e poi inoltrato alle istituzioni europee: "Vogliamo essere pionieri di un approccio diverso con il continente africano, ma abbiamo bisogno dell'Europa. L'Italia da sola non può affrontare tutti i problemi del continente", ha aggiunto Meloni.