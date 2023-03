Cos’è il ddl Anziani, tutte le novità previste nella legge per l’invecchiamento attivo Il nuovo ddl Anziani, un disegno di legge che impegna il governo ad adottare diverse misure entro il marzo 2024, è passato al Senato. Nessuno ha votato contro la proposta. Dalla sanità a domicilio a un nuovo sussidio per i non autosufficienti, ecco cosa prevede la misura.

A cura di Luca Pons

Mercoledì 8 marzo, il Senato ha approvato il ddl Anziani, un disegno di legge per nuove politiche in favore delle persone anziane. La proposta è una legge delega, quindi se passasse definitivamente darebbe al governo il compito di portare avanti queste riforme, seguendo alcune precise indicazioni. Dopo il voto al Senato, che è stato superato con 92 favorevoli, nessun contrario e 48 astenuti, toccherà alla Camera dare il via libera definitivo nelle prossime settimane.

Il disegno di legge prevede di attuare sia alcune norme previste nella legge di bilancio 2022, sia alcuni obiettivi del Pnrr riferiti agli anziani non autosufficienti. Questi ultimi sono in scadenza a fine marzo per quel che riguarda l'approvazione della legge delega – quindi il voto della Camera – e a marzo 2024 per i decreti che li metteranno concretamente in pratica.

Uno degli scopi del ddl è semplificare le procedure per valutare una persona anziana non autosufficiente, e allo stesso tempo creare dei punti diffusi sul territorio (Pua, punti unici di accesso) dove si possa andare per ottenere una valutazione. In questo modo, si riuscirà poi a costruire un Progetto assistenziale individualizzato (Pai). Questo indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali che servono alla persona.

Leggi anche Tutte le volte che il governo Meloni ha approvato un decreto legge, per poi cambiare idea

Le nuove misure per tutti gli anziani, più visite a domicilio e più inserimento sociale

Con il ddl Anziani, nasce il Comitato interministeriale per la popolazione anziana, che ha il compito di coordinare gli interventi. Il governo viene impegnato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, delle misure per promuovere "l'invecchiamento attivo e la dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani". Uno dei modi per farlo è tramite "interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari". Una spinta, quindi, verso le visite mediche a domicilio per venire incontro alle esigenze della popolazione anziana.

In più, si chiede di prevedere "percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva e la relazione con gli animali di affezione". Tutto questo allo scopo di "preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita", anche con forme di coabitazione solidale tra le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, in case famiglia o condomini solidali.

Anziani non autosufficienti, un nuovo sussidio e più assistenza ai caregiver

Sempre entro il 31 gennaio 2024, il ddl Anziani impegna il governo a nuove misure per le persone anziane non autosufficienti. È necessario potenziare le prestazioni assistenziali. Per questo si prevede di creare, "anche in via sperimentale e progressiva", una "prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona".

Un nuovo sussidio e dei nuovi servizi, quindi, rivolti alle stesse persone che hanno diritto all'indennità di accompagnamento. Il ddl chiarisce che questo non significa eliminare o modificare l'indennità di accompagnamento: i presupposti per accedervi restano gli stessi.

Si chiede anche di riordinare le agevolazioni fiscali e aiutare a regolarizzare il lavoro dei caregiver. Non solo, ma si prevede che il governo intervenga anche per definire le modalità di formazione del personale che è addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, e per migliorare le condizioni di vita dei caregiver familiari.