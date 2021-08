Boom di Green Pass, Speranza: “Scaricate 6,7 milioni di Certificazioni in un giorno” Solamente nel giorno in cui è scattato l’obbligo di Green Pass per ristoranti al chiuso, cinema e teatri, sono stati scaricati 6,7 milioni di Green Pass. “È il segno della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani. Con Green Pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un’estate più sicura”, ha commentato il ministro Speranza.

A cura di Annalisa Girardi

Primo weekend con le nuove regole sul Green Pass. E venerdì 6 agosto, quando è scattato l'obbligo di avere la Certificazione Covid per entrare nei bar e ristoranti al chiuso, ma anche in piscine, palestre cinema e teatri, sono stati scaricati oltre sei milioni e mezzo di Green Pass. A segnalarlo è stato lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, attraverso un post sui social: "Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass. È il segno della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani. Con Green Pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un'estate più sicura", ha scritto su Facebook.

L'obbligo del Green Pass, che da settembre verrà esteso ai trasporti a lunga percorrenza e alla scuola sembrerebbe quindi incentivare alla vaccinazione. "In questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e tutelare libertà", aveva detto il ministro in conferenza stampa. Sull'utilizzo della Certificazione rimangono però una serie di dubbi, in primis non è chiaro se queste verrà estesa o meno ai luoghi di lavoro.

Il virologo di Padova, Andrea Crisanti, in un'intervista con La Stampa si è detto favorevole a questa possibilità, sottolineando però che questo potrebbe non bastare in vista dell'autunno, in quanto "la variante Delta è più infettiva e infetta anche i vaccinati". Crisanti trova anche "veramente inutile" ricorrere al Green Pass sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza: "Sinceramente la mascherina Ffp2 è più sicura del Green Pass e sarebbe molto più serio richiedere quella". Tuttavia, nonostante queste questioni, secondo Crisanti il Green Pass sta avendo comunque un effetto molto positivo, appunto perché spinge le persone a vaccinarsi.