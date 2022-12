Assegnato porto di Livorno alla nave Sea Eye 4: a bordo ci sono 63 migranti Assegnato il porto di sbarco alla nave Sea Eye 4: dovrebbe arrivare a Livorno con 63 migranti a bordo.

A cura di Annalisa Cangemi

AGGIORNAMENTO: Assegnato porto alla nave Sea Eye 4: le autorità italiane hanno assegnato all'imbarcazione dell'Ong il porto si Livorno. A bordo della nave ci sono 63 migranti. Dieci giorni dopo l'assegnazione dei porti di Bari e Salerno per l'Humanity 1 e per la Geo Barents, per via delle cattive condizioni meteomarine, a parte del governo italiano arriva una nuova indicazione di un Pos per i migranti salvati in mare.

Il salvataggio delle 63 persone è avvenuto nella giornata di venerdì, come ha comunicato la stessa Sea Eye: "Oggi, mentre l'Ue è inattiva, insieme ad altre due organizzazioni, ci siamo assicurati che 63 persone fossero soccorse da un pericolo imminente per la loro vita: Alarm Phone ha ricevuto una chiamata di emergenza da un gommone", aveva twittato nella giornata di venerdì. Dall'organizzazione al momento non è arrivata alcuna conferma sull'effettiva assegnazione del porto, ma stando a quanto riporta l'Adnkronos, sembra che la nave al momento abbia cambiato rotta per eseguire un altro salvataggio.

Nel Mediterraneo centrale da pochi giorni è presente una nuova nave da soccorso, che va ad aggiungersi alla flotta di ong operative in mare: si tratta della Life Support di Emergency, che può ospitare fino a 175 naufraghi.

La stretta contro le Ong

Il governo in questi giorni, come ha anticipato anche il ministro dell'Interno Piantedosi, è al lavoro su un nuovo Codice di condotta nazionale per le Ong. Il documento non è ancora pronto, ma secondo fonti vicine al dossier, una delle novità sarà l'obbligo per i soccorritori di chiedere immediatamente ai migranti salvati che si trovano a bordo delle navi la manifestazione di interesse sull'eventuale domanda di protezione internazionale, affinché se ne faccia carico il Paese di bandiera della nave.

Inoltre, secondo un'altra norma del nuovo Codice, nel caso di intervento in area Sar, i soccorritori dovranno chiedere immediatamente un porto di sbarco, verso il quale la nave sarà tenuta a dirigersi immediatamente dopo il salvataggio, senza restare giorni in mare in attesa di altri possibili soccorsi.

"La norma è pronta, spero che entro fine anno il decreto sul codice per le ong possa essere pronto. Con questo decreto verranno penalizzate quelle ong che non rispetteranno norme comportamentali che verranno inserite nel provvedimento. Bisogna definitivamente distinguere tra le missioni di salvataggio e le attività di ricerca sistematica. Si tratta di una serie di regole comportamentali che si desumono da convenzioni internazionali e prevedono l'obbligo del coordinamento di salvataggi non autonomi e sistematici: non si possono tenere i migranti in mare per settimane. Chi viola le norme incorrerà prima in sanzioni amministrative, poi se reitera anche in fermi amministrativi, fino alle confische delle navi da parte dei prefetti", ha spiegato il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni.

"Il codice di condotta è stato stilato mutuando il codice Minniti del 2017, ripristinando quindi le sanzioni: anche per questo mi auguro che su questo ci sia un largo consenso del Parlamento", ha aggiunto Molteni.