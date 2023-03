Alarm Phone ha ripreso i contatti con i 47 migranti in difficoltà: “Sono esausti e ancora in mare” Alarm Phone ha ripreso i contatti con il barcone in balia delle onde da ieri: i 47 migranti a bordo sono esausti e hanno bisogno di soccorso immediato.

AGGIORNAMENTO:

Alarm Phone, il call center creato da una rete di attivisti per i barconi in difficoltà nel Mediterraneo, ha ripreso i contatti con i 47 migranti, partiti dalla Libia, dei quali non si avevano più notizie: "Le persone in difficoltà ci hanno chiamato di nuovo questa mattina. Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone al sicuro in Italia!".

"Abbiamo perso i contatti con le 47 persone – aveva scritto Alarm Phone questa mattina – e siamo molto preoccupati! La cosiddetta guardia costiera libica ci ha detto che le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora".

In un tweet precedente, l'ong aveva scritto: "Le persone a bordo sono nel panico. Al telefono urlano e abbiamo difficoltà a comunicare con loro. Devono essere soccorsi senza ulteriori indugi!!!".

L'aereo Sea Bird di Sea Watch aveva individuato ieri pomeriggio il barcone in acque libiche, spiegando che le autorità italiane si erano messe in contatto con quelle di Tripoli, affinché si occupassero del respingimento, riportando le persone indietro: "Seabird ha avvistato l'imbarcazione in contatto con Alarm Phone. È pericolosamente sovraffollata e tra onde spaventose. Vicino ad essa un mercantile che ha ricevuto ordine dal Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma di coordinarsi con la cd guardia costiera libica", aveva scritto l'Ong tedesca.

Il mercantile menzionato era probabilmente il Basilis L, che come confermava Alarm Phone era in viaggio verso l'imbarcazione in difficoltà per soccorrere i naufraghi. "Tuttavia, temiamo che riporterà le persone in Libia. Devono essere portati in un luogo sicuro, non nelle terribili condizioni della Libia", aveva scritto il call center. Il meteo era in deterioramento, e nel frattempo, come aveva scritto Sea Watch sui suoi canali social, Tripoli aveva fatto sapere di non essere in grado di mandare una motovedetta.

"ll tempo sta per scadere per salvare circa 50 persone a bordo di questa barca che va alla deriva tra le onde alte. Un mercantile nelle vicinanze non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la Guardia costiera libica, ma non vengono", aveva denunciato l'organizzazione umanitaria tedesca.

In un successivo post Sea Watch aveva fatto sapere di aver chiamato il centro di soccorso libico, il quale aveva confermato che non avrebbero inviato una nave. Sea Watch ha anche provato a sollecitare il centro nazionale di coordinamento di soccorso (Mrcc) italiano, e alla domanda su chi avrebbe assunto il coordinamento del soccorso, l'ufficiale responsabile ha riattaccato.