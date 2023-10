A Lampedusa nuova raffica di sbarchi: circa 400 migranti arrivati dalla mezzanotte sull’isola Nella notte nuova ondata di sbarchi a Lampedusa: dalla mezzanotte approdano sull’isola diversi barchini, oltre 400 persone. Nell’hotspot ci sono 788 migranti al momento, ma si attendono trasferimenti in giornata.

A cura di Annalisa Cangemi

A Lampedusa arrivi in aumento. Nella notte si sono susseguiti diversi sbarchi nella maggiore delle Pelagie. Ad approdare sull'isola sono stati più di 400 migranti: le imbarcazioni non sono giunte autonomamente sulla terra ferma, ma sono state soccorse dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria di porto.

La maggior parte delle imbarcazioni sarebbero partite dalla Libia. Ad aiutare le operazioni di soccorso sono state anche le navi delle Ong Nadir e Sea Watch. La prima infatti ha soccorso uno dei barchini la seconda invece ne ha soccorso un altro grazie alla sua nave Aurora.

I barchini trasportavano da un minimo di 45 migranti ad un massimo di 84, tutti egiziani, bengalesi, siriani, sudanesi, eritrei, etiopi, marocchini e pakistani. Nel primo sbarco, intorno a mezzanotte, sono arrivate 27 persone di nazionalità tunisina, precedute da altre sei persone scortate poco prima in porto. Subito dopo sono sbarcati in 56, tra cui 5 donne, di nazionalità eritrea ed egiziana. Con il terzo sbarco sono arrivati 48 migranti, tra cui un minore, provenienti da Egitto e Bangladesh. Nel quarto sbarco, prima dell'una, sono arrivate 52 persone, tra cui 5 donne e 3 minori, partite da Bangladesh, Egitto, Eritrea, Sudan e Pakistan. A seguire sono arrivati altri 56 migranti, tra cui 16 donne e 3 minori. Inoltre, poco prima delle tre, sono arrivati in 84, tra cui 5 minori e una donna. Poi, sono sbarcate 45 persone, tutti uomini. Poco dopo le cinque del mattino sono arrivate altre 55 persone, tutti uomini, provenienti dal Bangladesh, Egitto e Siria.

Uno dei mezzi, con a bordo 48 persone, fra cui una donna, è stato soccorso dalla nave ong Nadir che ne ha evitato il ribaltamento. Un altro è stato aiutato dall'Aurora Sar della ong Sea Watch. Ieri sull'isola ci sono stati 12 sbarchi con un totale di 593 migranti. Torna a salire il numero dei migranti ospitati all'interno della struttura di contrada Imbriacola, gestita dalla Croce Rossa Italiana: all'hotspot dell'isola ci sono 788 migranti, fra cui 16 minori non accompagnati. La prefettura di Agrigento ha disposto, per metà mattinata, il trasferimento di 148 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea Galaxy, atteso in serata a Porto Empedocle.