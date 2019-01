Avrebbe tenuto nascosto a tutti la gravidanza che portava avanti da mesi, poi quando ha capito che era il momento del parto si è nascosta nel bagno del locale dove lavorava, un ristorante della nota catena di fast food Mcdonald's, e ha dato alla luce il piccolo cercando di far sparire le tracce annegandolo nel water. È il terribile tentativo di infanticidio avvenuto in un fast food di Redwood City, nello stato della California e di cui è accusata la 26enne statunitense Sarah Lockner. Secondo la ricostruzione degli inquirenti in base alle testimonianze dei colleghi della donna, la 26enne quel giorno si era lamentata del dolore allo stomaco durante tutto il suo turno di lavoro e più volte era andata in bagno.

Il tentativo di uccidere il neonato è stato sventato per caso dopo che una delle sue colleghe è entrata in bagno per controllare se stava bene e ha visto del sangue sul pavimento. Quello che sembrava un incidente in realtà era un parto con relativo tentativo di uccidere il piccolo. Guardando oltre il divisorio del bagno, infatti la donna ha scoperto che la 26enne teneva il piccolo a faccia in giù nella tazza del gabinetto. Quando i soccorsi e la polizia sono arrivati sul posto il piccolo non aveva polso e non respirava ma è stato rianimato e portato in un ospedale dove dopo un lungo ricovero è sopravvissuto ed ora è affidato al padre che si sta prendendo cura di lui. La 26enne ha sempre raccontato di non sapere di essere incinta e che non voleva uccidere il piccolo ma non sapeva come gestirlo al momento del parto.