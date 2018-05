Una tragedia è stata scongiurata solo grazie al coraggio di un uomo che nel tardo pomeriggio di sabato scorso ha tratto in salvo un bambino di quattro anni che penzolava da un balcone al quarto piano di un edificio di Parigi. Mamoudou Gassama, un giovane originario del Mali, si è accorto del piccolo in pericolo di vita e non ha esitato ad arrampicarsi dalla strada fino a lui e trarlo in salvo. Un gesto eroico di grandissima generosità che è stato ripreso in un video riversato online che ha fatto in poche ore il giro del mondo.

Gassama, intervistato dai quotidiani francesi, ha spiegato di non averci pensato troppo, quando ha deciso di arrampicarsi per tentare di aiutare il bambino. "Ho avuto paura dopo aver salvato il bimbo, siamo andati in salotto e ho cominciato a tremare, non riuscivo a stare in piedi", ha raccontato ai giornalisti che lo hanno rintracciato domenica, quando il video del salvataggio è diventato virale. Il 22enne ha detto inoltre di essersi accorto che stava accadendo qualcosa di molto grave dopo aver udito le grida di terrore dei passanti: alzando gli occhi ha quindi notato il piccolo che penzolava nel vuoto e non ha esitato a mettere a rischio la sua incolumità per soccorrerlo. Un vigile del fuoco, intervenuto sul posto poco dopo, ha commentato: "Fortunatamente quel ragazzo è stato così coraggioso da intervenire in prima persona. Non so se avremmo fatto in tempo ad arrivare noi e a prestare soccorso al piccolo".

Il gesto eroico di Gassama è stato lodato anche dalla sindaca di Parigi Hanne Idalgo e dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha invitato Gassama all’Eliseo. Idalgo ha scritto che Gassama è arrivato in Francia da pochi mesi e ha aggiunto che farà il possibile per aiutarlo ad ottenere i documenti necessari a rimanere nel paese.