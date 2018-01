È bastata una super offerta speciale per un barattolo di Nutella promosso da una grossa catena di supermercati per provocare resse mai viste, scaffali letteralmente presi d'assalto e svuotati dalla clientela che in alcuni casi ha dato vita anche a scazzottate per accaparrarsi i prodotti. È accaduto in diversi negozi della Loira, in Francia. A scatenare le incredibili scene, prontamente riprese e pubblicate sui social dagli impiegati e addetti sconcertati, è statala pubblicità della catena locale Intermarché che prometteva barattoli da 950 grammi della famosa crema alla nocciola italiana a 1,41 euro con uno sconto del 70%.

Come riportano alcuni giornali locali, in alcuni negozi si è assistito a scene di vero panico con scaffali letteralmente buttati giù e con i clienti che si accalcavano l'uno sull'altro per accaparrarsi almeno uno dei tanto desiderati vasetti. Di fronte a questa furia i commessi hanno potuto ben poco. In un supermercato dell'Horme gli addetti sono stati spintonati e strattonati e uno è uscito dalla calca con un occhio nero. "Si sono buttati come animali sugli scaffali, a una donna hanno tirato i capelli, a una signora anziana è stato gettato uno scatolone in testa, un'altra aveva una mano insanguinata. È stato orrendo"., ha rivelato un dipendente di Intermarché a Rive-de-Gier.

"Sui nastri delle casse non si vedeva che Nutella, mai visto niente di simile, abbiamo venduto quello che di solito vendiamo in tre mesi" hanno confessato alcune cassiere. In alcuni casi i direttori hanno cercato di porci rimedio limitando l'acuisti a soli tre pezzi a persona ma è stato tutti inutile perché si è creata ancora più confusione con gente che saltava le file alle casse per poter rientrare e acquistare. Alcuni si sono messi in fila molte ore prima, nella notte, per accaparrarsi la Nutella A questo punto appare difficile trovare ancora qualche vasetto di Nutella anche se l'offerta continua fino a sabato.