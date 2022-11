Violenze su disabile nella Rsa, indagate tre Oss. Il video: “Non ho pietà di nessuno” Una Oss ai domiciliari, e due sospese, per violenze su una disabile in una Rsa di Cervinara (Avellino): i maltrattamenti ripresi in video dai carabinieri.

Un frame dei video registrati dai carabinieri nella Rsa di Cervinara (Avellino)

"Io non tengo pietà di nisciuno", e le preme un panno sporco sulla faccia, "te lo metto in bocca". "Io non ce la faccio più", e giù uno schiaffone a mano aperta sulla testa, mentre lei è a terra, seminuda e circondata da rifiuti. Scene atroci, quelle che hanno ripreso le telecamere dei carabinieri in una Rsa di Cervinara, in provincia di Avellino, e che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di tre operatrici socio sanitarie: una è finita agli arresti domiciliari, per le altre due è scattata l'interdizione. Sono accusate di maltrattamenti e abbandono di incapaci.

L'indagine dei carabinieri di Avellino, coordinate dalla Procura della Repubblica locale, era stata avviata in seguito a una denuncia di maltrattamenti in una residenza socio assistenziale di Cervinara. I militari avevano così piazzato le microcamere, che hanno portato ai provvedimenti emessi dal gip ed eseguiti dagli stessi militari.

Disabile picchiata e umiliata, indagate tre Oss

Grazie ai video, completi di audio, i carabinieri hanno accertato che la donna, affetta da disabilità, era ogni giorno oggetto di schiaffi, calci e altre violenze fisiche e verbali, oltre ad essere vittima di trattamenti umilianti da parte delle indagate, tutte dipendenti della struttura sanitaria.

Il gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari per una 54enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e la misura interdittiva della sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività di Oss per 10 mesi nei confronti di una 32enne di Cervino (Caserta) e di una 51enne di San Martino Valle Caudina (Avellino).