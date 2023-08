Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, tornano al lavoro 22 agenti imputati Sono stati riammessi in servizio 22 dei poliziotti penitenziari sotto processo per i pestaggi avvenuti nel carcere sammaritano nell’aprile 2020.

A cura di Nico Falco

Le immagini registrate dalle telecamere del carcere di Santa Maria Capua Vetere

Ventidue agenti della Polizia Penitenziaria, sospesi per le violenze sui detenuti avvenute nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) nell'aprile 2020 e attualmente sotto processo, sono stati riammessi in servizio; complessivamente per quella vicenda gli imputati sono 105, tra poliziotti, funzionari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e medici. I pestaggi sono stati documentati tramite le telecamere interne della struttura penitenziaria; a maggio, durante il processo, la Procura sammaritana aveva mostrato in aula i video registrati nel reparto Nilo; tutto il girato ammonta complessivamente a 70 ore.

La sospensione era scattata nel giugno 2021. Il sindacato di Polizia Penitenziaria Uspp aveva in passato più volte sollecitato il ministero e il Dap a reintegrare in servizio almeno gli agenti le cui posizioni erano più lievi, viste le difficoltà economiche dovute alla notevole riduzione dello stipendio conseguente alla sospensione. Commentano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente nazionale e segretario campano dell'Uspp, ringraziando il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: