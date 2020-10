Morte di Luigi Caiafa, rapinatore ucciso da un poliziotto durante una rapina a Napoli, ecco il video della rapina finita in tragedia. La Procura della Repubblica guidata da Giovanni Melillo ha autorizzato la divulgazione delle immagini relative alla rapina commessa lo scorso 4 ottobre in via Duomo. "Si invita chiunque sia in grado di rendere informazioni utili a contattare il più vicino ufficio di Polizia", si legge in una nota della questura di Napoli.

Il video della rapina finita in tragedia

Cosa si vede nel video? Si tratta della telecamera di videosorveglianza di un centro revisioni auto posto proprio alla fine di via Duomo quasi incrocio con via Marina. Sono le 4.30 del mattino, l'auto delle vittime, una Mercedes Classe A, è ferma quando si avvicina uno scooter contromano, ci sono due giovani col volto coperto da casco. La zona è bene illuminata, quindi le immagini sono molto chiare. Si vede uno dei giovani mettere la testa nel finestrino per minacciare le persone nell'auto. Sulla destra dello schermo ad un certo punto emerge una figura veloce, è uno dei poliziotti dei Falchi in appostamento. Si vede chiaramente che punta l'arma e spara, in ginocchio. Sempre in alto a destra si vede un'ombra veloce, è un altro agente di polizia: erano in tre in una auto civetta della questura. I fatti successivi non sono nel video rilasciato dalla Procura, ma sono noti: Caiafa muore sul colpo, il suo complice Ciro De Tommaso, 18 anni, figlio del pregiudicato detenuto Gennaro, detto Genny ‘a carogna, ex capo ultras, viene arrestato. L'agente che ha sparato attualmente è indagato per eccesso colposo ​di legittima difesa. È emerso durante la perquisizione dopo l'arresto che il figlio di Genny la Carogna aveva anche un coltello durante la rapina.