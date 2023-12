“Vi ammazzo”: minaccia la madre e la moglie armato di coltello davanti ai figli minori Armato di coltello ha aggredito prima la madre e poi la moglie davanti ai figli piccoli, voleva denaro per comprare alcolici: arrestato dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha aggredito e minacciato prima la propria madre, poi la moglie: armato di coltello, voleva infatti denaro per comprare alcolici. L'uomo, ubriaco, non si è fatto scrupoli di minacciare la consorte davanti ai figli minori, il tutto nel cuore della notte. Alla fine la donna è riuscita a chiamare il 112 e l'uomo è finito così in manette prima che la situazione degenerasse. La vicenda è accaduta a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento.

Tutto è avvenuto nelle scorse ore, quando al 112 è arrivata nel cuore della notte la chiamata di una donna che, con voce terrorizzata, chiedeva l'intervento dei carabinieri perché il marito la stava minacciando, armato, davanti ai loro figli minori. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno bloccato l'uomo, ricostruendo la vicenda: il 36enne aveva infatti prima litigato con la madre, mentre era sotto effetto di alcol, mentre le chiedeva soldi per comprare alcolici. Al rifiuto della donna, aveva danneggiato una porta e poi lanciatole un coltello, senza però riuscire a colpirla.

A quel punto, aveva preso un altro coltello e iniziato a prendersela con la moglie, che già in passato si era rivolta alle forze dell'ordine per maltrattamenti. Anche lei è stata minacciata a mano armata, e il tutto davanti ai figli piccoli, gridando anche che l'avrebbe ammazzata se non gli avesse dato denaro per comprare degli alcolici. Fortunatamente la donna è riuscita a chiamare il 112, e l'arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio per lei, i figli e per la madre dell'uomo, che è stato così arrestato dai carabinieri di San Giorgio del Sannio, e si trova ora nella casa circondariale di Benevento.