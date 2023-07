Ventenne accoltellato nella notte in piazza Sanità, secondo caso in pochi giorni Ragazzo di vent’anni accoltellato in piazza Sanità e portato al Cto. La vittima non è in pericolo di vita ma è ancora in osservazione.

A cura di Redazione Napoli

Ancora sangue al rione Sanità: ieri sera, una prima ricostruzione ancora da verificare, un 20enne è stato ferito probabilmente con un coltello. Indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervenuti presso l'ospedale Cto dei Colli Aminei dove il giovane è stato portato.

Secondo, il giovane era in piazza Sanità quando alcuni sconosciuti in sella ad uno scooter lo avrebbero colpito ad un braccio e una gamba con un coltello. La vittima non è in pericolo di vita ma è ancora in osservazione. Il 20enne, riferiscono i carabinieri, è stato denunciato per porto abusivo di armi: nei pantaloni nascondeva un tirapugni

Qualche giorno fa sempre nel rione del centro antico c'era stato un altro episodio di sangue, come riportato da Fanpage.it.