video suggerito

Vede la Polizia, scappa in un cortile e si nasconde sotto un tappeto: arrestato Un 45enne è finito in manette a Castellammare di Stabia (Napoli): evaso dagli arresti domiciliari, è stato bloccato da una pattuglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha visto la Polizia e non ci ha pensato due volte, è scappato immediatamente in un cortile e ha tentato di nascondersi, si è accovacciato dietro uno scooter parcheggiato. Ma nemmeno mettersi un tappeto addosso è servito: il 45enne, di Castellammare di Stabia e già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato praticamente subito. E per lui sono scattate le manette: era evaso dai domiciliari, stava scontando una pena per reati contro il patrimonio.

L'uomo, nel pomeriggio di ieri, 8 maggio, si trovava in salita Piazza Grande quando è stato notato dalla pattuglia del commissariato locale, in zona per i servizi di routine di controllo del territorio. Residente poco distante, il 45enne probabilmente temeva che in quell'automobile ci fossero due agenti che già lo conoscevano, e che quindi avrebbero immediatamente capito che era evaso. In ogni caso, se fosse stato controllato sarebbe stato sicuramente arrestato una volta identificato.

Così ha tentato subito la fuga, infilandosi nel cortile dello stabile alla ricerca di un nascondiglio che potesse salvarlo. I poliziotti, però, hanno notato la sua reazione, lo hanno inseguito e senza troppi problemi hanno individuato il nascondiglio.