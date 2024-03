Varcaturo, 35enne aggredito: un colpo col calcio della pistola, poi lo sparo in aria I carabinieri indagano sul ferimento di un 35enne a Giugliano in Campania (Napoli), aggredito in via Masseria Vecchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Prima un colpo assestato col calcio della pistola alla tempia, poi uno sparo in aria a scopo intimidatorio. Resta ancora tutta da chiarire l'aggressione a un 35enne avvenuta a Varcaturo, in via Masseria Vecchia; sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato la vittima e stanno cercando di ricostruire dinamica e, soprattutto, matrice.

Sul luogo dell'aggressione, in via Masseria Vecchia, nel comune di Giugliano in Campania, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli del Nucleo Operativo e radiomobile di Giugliano. L'uomo non sarebbe stato in grado di spiegare i motivi, si sarebbe limitato a parlare di sconosciuti che lo avrebbero affrontato in strada; sulla sua versione sono in corso indagini. Il proiettile, esploso verso l'alto, non ha provocato feriti né danni.