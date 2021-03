Anche a Napoli, all'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale , al via la sperimentazione di fase 1 del vaccino Takis contro la malattia da Covid-19. Insieme all’ospedale San Gerardo di Monza e all’Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma il Pascale selezionerà persone che parteciperanno al procedimento che porterà, si spera in tempi brevi, all'approvazione e alla messa in distribuzione del vaccino tutto italiano. Covid-eVax è ideato dalla Takis di Castel Romano (Roma) e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm Biotech di Monza.

Le sue caratteristiche-base sono spiegate dall'oncologo napoletano Paolo Ascierto con un post su Facebook:

A differenza di quelli già approvati, è un vaccino a DNA che contiene al suo interno il codice genetico del virus, tradotto in proteine attraverso la mediazione dell’RNA: per questo il farmaco può essere facilmente modificato in laboratorio, per rispondere alle varianti del virus e non necessita di temperature particolari per la conservazione o il trasporto. La fase 1 di sperimentazione, ora in corso, sta testando il vaccino su un numero limitato di volontari tra i 18 e i 65 anni per valutarne il dosaggio, lo schema di somministrazione (se una dose oppure è necessario anche il richiamo) e la tossicità.

Luigi Aurisicchio, amministratore delegato e direttore Scientifico di Takis, ha spiegato come procederanno le fasi di test:

La fase 1 della sperimentazione, su 80 volontari sani divisi in 4 gruppi con dosi diverse somministrate con o senza richiamo, "sarà attaccata alla fase 2: non appena avremo le informazioni relative alle dosi più promettenti procederemo immediatamente con la seconda dose, probabilmente tra fine settembre e l'inizio di ottobre su ulteriori 240 pazienti. Quindi passeremo alla fase 3.

Una nota dell’IRCCS Fondazione G. Pascale spiega in che modo è coinvolta la struttura per la cura delle patologie oncologiche: