Uomo cade dal tetto di un capannone a Padula: è grave, indagini in corso Stando a quanto si apprende, un uomo di 50 anni è caduto dal tetto di un capannone in circostanze ancora da chiarire. L’uomo ha fatto un volo di circa quattro metri prima di sbattere con violenza a terra.

A cura di Enrico Tata

Incidente a Padula, provincia di Salerno. Stando a quanto si apprende, un uomo di 50 anni è caduto dal tetto di un capannone in circostanze ancora da chiarire. L'uomo ha fatto un volo di circa quattro metri prima di sbattere con violenza a terra. Le condizioni del 50enne sono apparse fin da subito gravi. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Polla, è stato poi trasferito in eliambulanza all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica e di accertare se si sia trattato di una caduta accidentale o di un incidente sul luogo di lavoro.

A Capaccio Scalo, provincia di Salerno, un operaio è rimasto schiacciato dal cancello di un albergo. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni sono gravi. Si tratta di un 33enne originario del Marocco. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Ruggi d'Aragona, dov'è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato gravi ferite al volto e una probabile rottura del femore. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dal luogotenente Giuseppe D'Agostino. Le indagini dovranno puntare ad accertare i motivi per cui il cancello sia crollato e se questo cedimento sia stato causato da un malfunzionamento o da un errore umano. Gli investigatori dovranno anche verificare se tutte le regole della sicurezza sul lavoro siano state rispettate.