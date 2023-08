C’è un’intera famiglia a bordo dello scooter: in 5 bloccati a Pozzuoli Due adulti e tre ragazzini in moto senza casco su via Campana a Pozzuoli, la denuncia di Borrelli: “Dove sono le pattuglie e i controlli?”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cinque persone, di cui due adulti e tre ragazzini, a bordo di un motorino e tutti senza casco su via Campana, a Pozzuoli. La denuncia arriva da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, e da sempre in prima linea contro le irregolarità di ogni tipo, anche quelle a bordo dei veicoli e dei ciclomotori. Borrelli ha anche pubblicato un video, inviatogli da un automobilista di passaggio, che ritrae i cinque sul motorino "sulla strada di via Campana".

Appena poche ore prima lo stesso Borrelli aveva diffuso un'altra immagine in cui si vedevano "un adulto e quattro minori, tutti senza casco, in sella allo scooter, con l’aggiunta di un grosso zaino e una busta della spesa voluminosa. Un totale di cinque viaggiatori più bagagli, è pura fantascienza. Peccato che da ridere non ci sia proprio nulla. Ci sono quattro minori affidati in pessime mani, in pericolo di vita".

"Facciamo, un attimo, un passo indietro", ha spiegato il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, "Molto spesso ci segnalano situazioni di intere strade o piazze prese in ostaggio da ragazzini che sfrecciano in sella agli scooter, anche a tre o a quattro, senza casco che rischiano di investire i passanti. Se i genitori di questi ragazzini, se gli adulti che dovrebbero dare loro l’esempio, sono questi incoscienti che mettono in pericolo l’incolumità dei loro stessi figli è evidente allora che siamo messi molto male", ha commentato Borrelli, che ha poi aggiunto: "Ci chiediamo come sia possibile questo affollamento per le strade di questi scooter-carovana senza che nessuno li fermi. Dove sono le pattuglie, i controlli? A queste gente, oltre ad essere multata pesantemente, va sequestrato il veicolo ed inoltre urgono dei controlli da parte dei #servizisociali dato che chi mette in pericolo la vita dei minori non è in grado di educarli e questi, a loro volta, rischiano di diventare da adulti peggio dei loro stessi genitori. Bisogna interrompere questo circuito".