Una protesi di anca impiantata ad un paziente di 101 anni al San Leonardo di Castellammare Una protesi all’anca impiantata ad un paziente di 101 anni a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: l’uomo è già in piedi ed in buone condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 101 anni è stato operato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove gli è stata impiantata un'anca biarticolare. Un intervento che nonostante l'età è perfettamente riuscito: il 101enne, originario della vicina Torre Annunziata, riesce già a stare in piedi ed è in buone condizioni di salute, fa sapere l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in una nota nel quale si parla di "un intervento, eccezionale per l'età del paziente, conseguente ad una frattura sottocapitata del collo del femore".

L'operazione è stata eseguita dal dottor Roberto Cirillo, primario del reparto di ortopedia del presidio ospedaliero stabiese, coadiuvato dal dottor Lorenzo Panico, mentre a completare l'equipe si sono aggiunti gli specialisti Mario Salvatelli e Vincenzo Tarasco, anestesisti. Dopo l'operazione, il 101enne ha iniziato la fisioterapia, ma è già tornato in piedi ed appare in buone condizioni di salute. Dall'Asl Napoli 3 Sud parlano di un "importante risultato è stato ottenuto grazie al lavoro di equipe svolto dal personale medico e infermieristico del blocco operatorio in collaborazione con quello del reparto di ortopedia del San Leonardo", nosocomio dove nel solo 2023 le fratture di collo femore trattate in pazienti anziani ultra sessantacinquenni sono state 205, la quasi totalità con esito positivo. "Numeri significativi raggiunti grazie all'impegno degli operatori sanitari, ma anche al lavoro incessante della direzione strategica e di presidio nell'ottica di assicurare servizi sempre più efficaci ai cittadini dell'Asl Napoli 3 Sud", fanno sapere in una nota dalla direzione strategica.