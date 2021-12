Un libro per aiutare il piccolo Samuel ed i bambini affetti da malattie rare La scrittrice Gaia Valeria Patierno pubblica una trilogia i cui proventi serviranno per aiutare i bambini affetti da malattie rare, come il piccolo Samuel della provincia di Caserta, Fino ad ora raccolti già 20 mila euro.

A cura di Antonio Musella

E' una trilogia quella pubblicata dalla scrittrice Gaia Valeria Patierno, tre thriller noir venduti su Amazon attraverso la piattaforma KDP, per aiutare i bambini affetti da malattie rare. L'ultimo volume, "L'Angelo di Natale" è uscito proprio in questi giorni ed è disponibile per la vendita. La Patierno ha messo a disposizione delle famiglie dei bambini affetti da rare forme patologiche il ricavato delle vendite. Fino ad ora ha raggiunto la cifra di 20 mila euro, con "Solo Cinque", "Lo Spettacolo" ed ora "L'Angelo di Natale" pubblicati da luglio a dicembre. Dal 15 dicembre tutto il ricavato della vendita dei libri andrà a sostenere il piccolo Samuel Nocerino di 7 anni, di Macerata Campania (Caserta), affetto da una malattia così rara da non avere nemmeno un nome. Fanpage.it raccontò la storia del piccolo Samuel l'anno scorso con un'intervista appello dei genitori, Lorena e Cristian.

A Samuel è stata diagnosticata una rara malattia genetica che conta solo 20 casi al mondo. Una patologia di cui non c'è nulla nella letteratura medica, tanto da non avere nemmeno un nome. Crisi compulsive, ritardo dello sviluppo, difficoltà motorie e sonno per quasi 23 ore al giorno, sono questi i sintomi del bambino. Attraverso Fanpage.it, i genitori lanciarono un appello alla comunità scientifica per implementare la ricerca sul morbo che affligge il loro bambino. "Non si tratta di semplici libri ma é una lettura solidale" spiega a Fanpage.it Lorena Bisogni, mamma del piccolo Samuel.

-"Un arricchimento in tutti i sensi per se stessi e per gli altri. Gaia Valeria Patierno, dall'uscita del primo libro ad ora, ha aiutato Samuel e tanti altri bambini con grave disabilità" prosegue la signora Lorena. "Invito tutti a fare e farsi un regalo, si tratta di un piccolo costo per un grande gesto" conclude. La trilogia dei noir è acquistabile su Amazon al costo di meno di 10 euro per ogni volume, un'idea che unisce alla solidarietà una lettura interessante ed avvincente.