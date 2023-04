Turista francese in auto da solo di notte, fermato per un controllo: aveva 5 chili di droga I carabinieri hanno arrestato a San Prisco (Caserta) un 40enne francese: nella sua stanza d’albergo erano nascosti 48 panetti di hashish.

A cura di Nico Falco

Un'automobile con targa francese, con una sola persona a bordo, che se ne andava in giro di notte per le strade di San Prisco, nell'immediata provincia di Caserta. Una scena che ha insospettito i carabinieri, impegnati proprio in quelle ore in un servizio antidroga. E il controllo ha portato al rinvenimento di una grossa partita di hashish: 48 panetti, per un totale di cinque chili.

L'uomo, 40 anni, nato e residente in Francia ma con origini italiane, è stato bloccato nella tarda serata di ieri, 28 aprile. Durante il controllo si è mostrato poco collaborativo, ha riferito ai militari di non parlare bene l'italiano. Dagli accertamenti sulle generalità e nel veicolo non è emerso nulla, ma il suo nervosismo ha spinto i carabinieri ad effettuare verifiche più approfondite. È stata così individuata la struttura ricettiva in cui alloggiava, sempre a San Prisco, dove sarebbe rimasto una o due notti.

All'interno della stanza i militari hanno rinvenuto una macchina per il sottovuoto e, ispezionando il bagno, hanno trovato, nascosti dietro i sanitari, due borsoni pieni di droga. L'hashish era diviso in panetti, marcati con la scritta "dink"; probabilmente era stato confezionato proprio col macchinario utilizzato, in modo che la pellicola di plastica aiutasse a nascondere il forte odore. Lo stupefacente è stato sequestrato insieme alla strumentazione e a circa 350 euro, anche questi finiti sotto chiave in quanto ritenuti collegati allo spaccio di droga.

Leggi anche Non solo il parcheggio: gli abusivi ora chiedono soldi anche per chi aspetta in auto davanti la stazione

Il 40enne è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, accusato di detenzione ai fini di spaccio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini, per capire se l'uomo avesse acquistato la droga in Campania, ipotesi ritenuta maggiormente verosimile vista la presenza della macchina per il sottovuoto, o se, al contrario, l'avesse appena trasportata dalla Francia.