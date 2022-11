“Tre mesi e nemmeno un colloquio. Ma rifiuto il Reddito di cittadinanza: io voglio lavorare” La lettera che Piero, 24 anni, napoletano, scrive a Fanpage.it, ha il sapore della disfatta e dello scoramento: “Non voglio il Reddito di cittadinanza, ma in tre mesi non è stato possibile nemmeno un colloquio di lavoro”

L’ingresso di un centro per l’impiego / foto archivio

Nella mail che Piero scrive a Fanpage.it, raccontando la sua situazione lavorativa, vi è allegata la schermata una delle applicazioni web più note per cercare lavoro. I numeri sono spietati e inequivocabili: «22 candidature inviate, zero colloqui». La mail del 24enne napoletano assomiglia molto nei toni all'ormai celebre sfogo di Giorgio, l'architetto-disoccupato in "Così parlò Bellavista" di Luciano De Crescenzo.

Eccomi qua a scrivervi, come tanti altri. Sono un ragazzo di Napoli di 24 anni diplomato in Trasporti e Logistica (ex Istituto Nautico) che ha voglia di lavorare. Ma lavorare ormai è diventata una cosa "da ricchi". A Napoli si dice «chi tène ‘a mamma è ricco e nunn' ‘o ssape (chi ha la mamma è ricco senza saperlo ndr.) e io penso che oggi pure chi ha un lavoro quasiasi è ricco e non lo sa.

Piero – che Fanpage.it ha contattato e che preferisce non divulgare altro che la sua storia e il suo nome di battesimo, racconta il suo stato d'animo a poco più di un mese da Natale, in giorni in cui forse è ancora più difficile pensare di fare dei bilanci dell'anno che sta per finire e progettare il futuro nell'anno che verrà:

Sono uno di quei ragazzi (mi mantengo davvero da solo) che se ha soldi in tasca esce, ma se non ne ha resta a casa. Non chiedo nulla ai miei genitori perché capisco anche che loro hanno delle spese. Mi trovo determinate volte a pensare: «Per cosa si vive? Per cosa si respira?». Come si fa, se non siamo neanche degni di essere gratificanti per noi stessi? Mi ritrovo alla mia giovane età a soffrire di insonnia, a svegliarmi nel cuore della notte e pensare che non ho un lavoro e che non ho possibilità lavorative».

Il ventiquattrenne napoletano spiega che non ha intenzione di accedere a sussidi ma che cerca un lavoro pure se non è facile: