Traghetto contro gli scogli al Porto di Salerno, paura tra i passeggeri a bordo L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi: per fortuna, da quanto si apprende, non si registrano feriti a bordo dell’imbarcazione.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 luglio, al Porto di Salerno: per cause ancora in corso di accertamento, un traghetto ha impattato contro gli scogli. Da quanto si apprende, ad essere coinvolto nell'incidente è stato il traghetto Cartour Delta della compagnia Caronte & Tourist: secondo una prima ricostruzione dell'evento, il traghetto era in uscita dal Porto di Salerno quando si è verificato l'incidente. Fortunatamente, non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio che si trovavano a bordo dell'imbarcazione.

Soltanto lo scorso mese di giugno, proprio a Salerno, una piccola imbarcazione privata si è schiantata contro gli scogli che delimitano il litorale cittadino. A bordo della barca una coppia, che è stata soccorsa in mare ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona; fortunatamente, nonostante il violento impatto contro la scogliera, nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze.