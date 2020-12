A Torre del Greco oggi lunedì 21 dicembre è la giornata del lutto e del ricordo, per ricordare le sue 58 vittime causate dal Coronavirus. Il comune corallino è uno dei più colpiti della Campania, ed è uno di quelli dove si registra il maggior numero di morti da inizio pandemia. Ed oggi, proprio le vittime causate da CoViD-19 saranno ricordate con un lungo evento che riguarderà l'intera città ai piedi del Vesuvio.

Alle 18 di oggi Torre del Greco si fermerà. Tutte le campane della città suoneranno all'unisono per ricordare i 58 morti di Coronavirus, uomini e donne uccisi dal SARS-CoV-2 che ha sconvolto l'intero pianeta dopo essere "esploso" in Italia a fine febbraio. Luci spente in tutta la cittadina, in segno di lutto, mentre due messe solenni saranno celebrate nelle due grandi chiese cittadine: quella di Santa Maria La Bruna e quella di Santa Maria del Popolo, le due grandi chiese che si trovano rispettivamente nella zona sud di Torre del Greco (a ridosso di Torre Annunziata) e nella zona nord (a ridosso di Ercolano).

Alle due cerimonie religiose saranno presenti esclusivamente i familiari (mogli, mariti, figli, genitori e germani) dei defunti: non sarà consentito l'accesso al pubblico. Tutti saranno distanziati e con la mascherina, in osservanza delle norme anti contagio. Per seguire la messa da casa, sarà possibile collegarsi al canale televisivo ITALIAMIA, che trasmette al numero 274 del digitale terrestre, a partire dalle 17.45 con collegamenti da entrambe le chiese. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco Giovanni Palomba e l'assessore Enrico Pensati, ci saranno anche il decano don Salvatore Accardo ed il parroco don Rosario Borrelli.