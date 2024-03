“Ti taglio la gola”: 17enne minaccia operatrice della comunità per un pacchetto di sigarette I carabinieri hanno arrestato un 17enne in un centro per minori non accompagnati di Casagiove (Caserta); il ragazzo aveva aggredito una delle dipendenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Aveva chiesto del denaro e un pacchetto di sigarette e, di fronte al rifiuto, era passato alle minacce: "Ti taglio la gola". Protagonista un 17enne di origini egiziane, finito agli arresti, che dovrà rispondere di maltrattamenti contro conviventi e tenta estorsione nei confronti di una operatrice e di minaccia a pubblico ufficiale perché, quando i carabinieri sono arrivati, si è scagliato anche contro di loro.

I fatti sono avvenuti in una comunità alloggio per minori non accompagnati di Casagiove, in provincia di Caserta. Il ragazzo, hanno ricostruito i carabinieri sulla scorta delle testimonianze degli operatori del centro, già in passato aveva mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti dei dipendenti della struttura; ieri sera, 9 marzo, il giovane se l'è presa con una delle operatrici, che si era rifiutata di dargli soldi e sigarette, e dopo averla minacciata ha cominciato a danneggiare porte e suppellettili.

La responsabile della struttura, dopo aver provato inutilmente a calmarlo, ha chiesto l'intervento dei militari dell'Arma. Nemmeno alla vista dei carabinieri il 17enne si è fermato; li ha aggrediti e anche successivamente, dopo essere stato bloccato, ha tentato di ostacolare la perquisizione personale e della sua stanza. In un armadio da lui utilizzato è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 centimetri, con lama da 10 cm, che è stato sequestrato. Dopo le formalità di rito il giovane è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Napoli.

Il coltello sequestrato nell'armadio del 17enne