Sversano liquami nel fiume Sarno: sequestrate due aziende di conserve Due aziende conserviere sono state sequestrate dai carabinieri a Sant’Antonio Abate e a Striano, nella provincia di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, giovedì 22 febbraio, i carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli hanno sequestrato due aziende di conserve, scoperte a sversare liquami e reflui industriali direttamente nel fiume Sarno, contribuendo così ad accrescerne l'inquinamento: si tratta delle ditte Agriconserve Rega S.c.a. di Striano e di Bioverde S.r.l. di Sant'Antonio Abate, entrambe nella provincia di Napoli.

Le indagini, espletate dai carabinieri del Noe di Napoli e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata – guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso – si sono avvalse anche della collaborazione dell'Arpac e hanno permesso ai militari dell'Arma di riscontrare che le due aziende abbandonavano rifiuti speciali, anche pericolosi, in aree non pavimentate, facendo così fluire le acque reflue, senza nessun processo di depurazione, in un canale che confluiva nel fiume Sarno. Inoltre, i carabinieri hanno riscontrato la realizzazione di bypass per evitare i costosi processi di depurazione e ostacolare i controlli sullo sversamento delle acque reflue e sulle modalità di smaltimento.

Le indagini, inoltre, hanno permesso di stabilire che la società Agriconserve Rega – già sottoposta a sequestro preventivo per fatti analoghi meno di un anno fa – ha realizzato un capannone industriale per lo stoccaggio delle materie prime, senza averne le opportune autorizzazioni edilizie.