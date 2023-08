Sulle spiagge dei lidi vietati cibo e borse termiche: i bagnanti si sfogano col sindaco

È stato come aprire una diga: un flusso di centinaia di commenti arrabbiati e decine di testimonianze su come, tra Miliscola e Ischitella, dunque fra l'area di Bacoli e Monte di Procida, nel Napoletano e quella del litorale di Castelvolturno, provincia di Caserta, i lidi privati facciano il bello e il cattivo tempo, decidendo tutto e il contrario di tutto, perfino condizionando chi invece sceglie le attigue, sempre meno attrezzate e sempre più piccole, spiagge libere.

Tutto nasce da un fatto di cronaca. Il Comune di Bacoli ha denunciato il titolare di un lido privato per aver vietato l'utilizzo del suoi servizi igienici ad ad una donna. Motivo? Soltanto la "colpa" di provenire dalla spiaggia privata. A raccontare il tutto Josi Della Ragione, il sindaco bacolese. Apriti cielo. Sotto il post Facebook del primo cittadino centinaia di reazioni ed altre storie:

Tre anni fa cambiammo lido per una signora che ci rimproverò per aver fatto mangiare mio figlio in spiaggia.

La soddisfazione più grande è stata quella di passare ad altro lido sempre di Miliscola …[…] Faccio anche un'altro esempio, in un altro lido di Miliscola siamo entrati in 3, due adulti ed un ragazzo di 14 anni e mi hanno fatto pagare 3 lettini quando a stento ne usiamo 2, non ho piantato una grana ma anche lì non ci metterò più piede o la prossima volta, se mi girano, li metto in difficoltà.