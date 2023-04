“Sul Vesuvio coi fumogeni”: ipotesi per festa scudetto Napoli. Gli ambientalisti: “Sarebbe uno scempio” La dura reazione degli ambientalisti all’ipotesi di una festa per il terzo scudetto del Napoli che alcuni tifosi starebbero organizzando sul Vesuvio.

A cura di Valerio Papadia

"Apprendiamo con sorpresa e stupore, da organi di stampa, che frange di ultras del tifo napoletano manifestano l'idea di invadere il territorio del Parco nazionale del Vesuvio per manifestare la loro gioia per lo scudetto del Calcio Napoli con fumogeni, striscioni, bandiere e fuochi d'artificio". Inizia così il comunicato dell'associazione "Zero Waste-RifiutiZero Campania" sull'ipotesi – rilanciata nelle scorse ore da alcuni quotidiani – che alcuni tifosi partenopei starebbero organizzando la festa per il terzo scudetto del Napoli sul Vesuvio.

"Mai idea più strampalata poteva essere partorita da chi pensa che il territorio, ancor più un'area protetta, possa essere invasa e utilizzata come palcoscenico per manifestazioni che nulla hanno di rispettoso verso un ecosistema territoriale di estrema fragilità" continua il comunicato. "Nessuno entrerà nel territorio del Parco con striscione bandiere di plastica inquinante, men che meno con fumogeni e fuochi d' artificio. A costo di chiamare a raccolta tutti i cittadini del Parco per impedire simili manifestazioni a chi pensa che l'ambiente e la natura possa prestarsi a scemenze di tal fatta".

"Il nostro appello – conclude l'associazione – oltre che a tutte le Associazioni che hanno a cuore il territorio per un fronte comune contro abusi e inciviltà, è rivolto a tutte le autorità in campo: dal Commissario del Parco del Vesuvio ai Sindaci del territorio, alla Città Metropolitana e al Sindaco di Napoli suo Presidente, ai CC forestali e a tutte le forze dell'ordine operanti nell' area vesuviana. Un fronte civile per fare comprendere, se fosse necessario, che il territorio è un bene comune di tutti e per tutti".

Proprio nelle ultime ore, a Napoli, il dibattito sulla festa scudetto è più che mai acceso. La certezza matematica della vittoria del campionato potrebbe arrivare già domenica 30 aprile. Il sabato precedente, la squadra azzurra sarà impegnata al Maradona contro la Salernitana: se il Napoli dovesse vincere e la Lazio, domenica appunto, dovesse perdere o pareggiare contro l'Inter, gli azzurri avrebber vinto aritmeticamente il loro terzo scudetto. Si sta valutando, per questioni di ordine pubblico, di spostare anche il derby campano a domenica 30, per concentrare la festa – almeno la prima parte di essa – in un'unica giornata.