Statua di 2 metri omaggerà gli allievi della Nunziatella, potrebbe andare nella Metro di Chiaia L’opera, promossa dall’associazione ex allievi e autorizzata dalla Scuola Militare, sarà realizzata dallo scultore Domenico Sepe.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Nella nuova stazione della metro Linea 6 di Monte di Dio-via Chiaia ci potrebbe presto essere una statua di bronzo di due metri in omaggio agli allievi della Scuola Militare Nunziatella, uno dei più antichi istituti di formazione militare d'Italia, fondato nel 1787 come Reale Accademia Militare. L'opera in bronzo, nata da una proposta dell'ex allievo Francesco Pascotto, subito accolta dall'associazione ex allievi ed autorizzata dalla Scuola Militare, sarà realizzata dallo scultore Domenico Sepe, autore anche della statua di Maradona, commissionata dal Comune di Napoli nel 2020, dopo la morte del calciatore.

Lo scultore Sepe a Fanpage.it: "Sarà alta due metri e in bronzo"

"La statua in omaggio agli allievi della Nunziatella sarà in bronzo – spiega lo scultore Domenico Sepe a Fanpage.it – sarà alta quasi due metri, 180 centimetri per la precisione, e peserà circa 100 chilogrammi. Sarà istallata senza un basamento, ma tra le persone: in una posa naturale". La statua è stata già autorizzata dalla Scuola Militare, mentre non c'è ancora un accordo ufficiale sul posizionamento. "L'ipotesi più accreditata per la location – prosegue Sepe – è che sia nella stazione Monte di Dio della metro Linea 6 ancora in fase di completamento. I promotori dell'iniziativa stanno lavorando in questa direzione, ma non è stata ancora raggiunta una decisione ufficiale".

Potrebbe essere collocata nella stazione del Metrò di Monte di Dio

La nuova stazione del metrò di via Monte di Dio potrebbe rappresentare la casa ideale per ospitare l'opera, considerato che la Scuola Militare Nunziatella, tra i simboli più prestigiosi della città di Napoli, sorge proprio poco distante, a Pizzofalcone in un antico edificio costruito nel 1588. L'idea di una statua che omaggiasse la tradizione secolare della Nunziatella è partita dall'ex allievo Francesco Pascotto, promotore del progetto e già in passato di numerose iniziative artistiche dedicate alla Nunziatella, ed è stata accolta con entusiasmo dall'associazione ex allievi e autorizzata, poi, anche dal management della Scuola Militare che è stato in visita ad una delle mostre dello scultore Domenico Sepe. L'opera verrà finanziata dagli ex allievi, che hanno avviato una raccolta fondi tra loro mediante l'acquisto di statuette più piccole. Una parte dei soldi sarà destinata al finanziamento della statua grande, la restante parte alla sua manutenzione.

Pascotto: "La Nunziatella orgoglio di Napoli nel mondo"

Per Francesco Pascotto, ex allievo della Nunziatella e appassionato di arte, "si tratta di un progetto che va avanti da quasi 8 anni, quando è stato presentato per la prima volta a scuola. In questi anni siamo riusciti ad avere tutte le autorizzazioni necessarie. Oggi siamo pronti per realizzare questo sogno grazie al contributo fondamentale dell'associazione ex allievi della Nunziatella. Tutti gli ex allievi hanno partecipato alla raccolta fondi".

"La statua – prosegue Pascotto – vuole essere prima di tutto un omaggio alla Scuola Militare. Ma l'auspicio è che venga adottata dalla città, come riconoscimento a questi giovani che vengono da tutt'Italia a Napoli per studiare, portandola poi per sempre con loro nel cuore. La scuola Nunziatella è un fiore all'occhiello d'Italia, la più antica del mondo per continuità: mai chiusa in 235 anni di attività. La statua non è un monumento, perché non sarà su un basamento. Sembrerà un allievo che cammina. Abbiamo raccolto i fondi attraverso la vendita di statuine identiche all'opera più grande. In 24 ore ne abbiamo vendute oltre 300. I soldi in più andranno in un fondo per la manutenzione".