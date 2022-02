Sprofonda il pavimento di una casa, 11 famiglie evacuate da un palazzo e strada chiusa a Ercolano Il sindaco Ciro Buonajuto ha provveduto anche a chiudere alle auto e ai pedoni un tratto di corso Umberto I, la strada in cui sorge l’edificio oggetto dello sgombero.

A cura di Valerio Papadia

Undici famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case: è accaduto nel pomeriggio di ieri, 10 febbraio, a Ercolano, città alle pendici del Vesuvio, nella provincia di Napoli. In corso Umberto I infatti, nel centro della città, il piano di calpestio di un appartamento di un edificio che sorge sulla strada è improvvisamente sprofondato, per cause che sono ancora in corso di accertamento: si è provveduto così, in via precauzionale, a sgomberare il palazzo e così 11 nuclei famigliari hanno dovuto lasciare i propri appartamenti in via precauzionale. Il tratto di strada di corso Umberto I dove sorge l'edificio, ora oggetto di verifiche sulla stabilità e sulla sicurezza, è stato temporaneamente chiuso sia al transito automobilistico che a quello pedonale.

A rendere noto quanto accaduto in corso Umberto I è stato, via social network, il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato le foto dei sopralluoghi e ha scritto: