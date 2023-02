Indagato per omicidio colposo il poliziotto che ha ucciso Mario Ementato in commissariato a Napoli L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri all’interno del commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato: l’agente ha fatto fuoco per difendere un collega.

A cura di Valerio Papadia

C'è l'inchiesta sul poliziotto che, nella tarda serata di ieri, all'interno del commissariato Vicaria-Mercato della Polizia di Stato, a Napoli, ha sparato a un 30enne che aveva appena accoltellato un altro agente: l'aggressore, un uomo di 29 anni, Mario Ementato, che aveva precedenti penali, è poi deceduto in ospedale. Il poliziotto è ora indagato per omicidio colposo: si tratta, come fanno sapere gli inquirenti, di un atto dovuto.

La vittima ha accoltellato la madre e un agente di polizia

La tragedia si è consumata, come detto, nella tarda serata di ieri, lunedì 13 febbraio. Il 29enne ha avuto un'accesa discussione con la madre nella loro abitazione, in via Pietro Colletta: Ementato ha aggredito la donna con un coltello, ha tentato di sgozzarla ma è riuscito, per fortuna, soltanto a ferirla lievemente. Il patrigno del 29enne si è dunque recato al commissariato – che sorge in piazza De Nicola, proprio nel tratto che precede via Colletta – per denunciare quanto accaduto poco prima; Ementato lo ha però seguito e ha tentato di accoltellarlo proprio negli uffici di polizia.

Un agente accoltellato a una gamba: ferito anche il patrigno del 29enne

Un agente è intervenuto e ha tentato di disarmare il 29enne: nella colluttazione è stato accoltellato a una gamba. Nel tentativo di difendere il collega, un altro agente presente nel commissariato ha sparato un colpo di pistola contro Ementato, ferendolo a una gamba; il 29enne è stato trasportato all'ospedale Pellegrini, dove è deceduto a causa della gravità della ferita riportata; da quanto si apprende, il 29enne era sotto l'effetto di stupefacenti. Nello stesso nosocomio sono stati medicati anche il patrigno de 29enne e l'agente accoltellato, che hanno rimediato ferite lievi.