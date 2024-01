Snack a rischio peste suina, parte da Napoli l’inchiesta: allerta in tutta Italia I prodotti venivano spacciati per vegani; la scoperta dell’Asl Napoli 1 a novembre durante i controlli sul corso Novara e a Gianturco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I controlli dell'Asl

Sugli snack veniva apposta una seconda etichetta a coprire la prima: dalle indicazioni sparivano pollo e maiale per fare posto ad ingredienti diversi, in modo che i prodotti potessero essere venduti come vegani. Truffa nel settore alimentare scoperta dall'Asl Napoli 1 a novembre, che però ha portato a un risvolto ancora più grave: alcune delle confezioni di quel cibo sono risultate contaminate dalla peste suina, facendo partire così controlli a tappeto in tutta Italia.

Gli snack al maiale spacciati per vegani

L'operazione dell'Asl risale all'11 novembre scorso, era stata svolta tra Gianturco e corso Novara, a Napoli. Il personale dell'Area Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione (23 dirigenti veterinari, 6 tecnici della prevenzione e 4 tecnologi alimentari) aveva ispezionato 5 rivendite con relativi depositi; nel bilancio finale, sotto sequestro erano finite 20 tonnellate di prodotti alimentari di vario tipo.

Tra questi, le confezioni di snack vegani con la doppia etichetta: una volta scoperto lo stratagemma, l'Asl ha fatto tradurre quella originale, che era in cinese, scoprendo che quelli che venivano spacciati per prodotti a base di grano o simili contenevano in realtà ingredienti di origine animale. I successivi esami di laboratorio hanno evidenziato che alcuni dei "salamini di soia" erano contamianti dal virus della cosiddetta peste suina.

Leggi anche Musei gratis domenica 7 gennaio 2024 a Napoli e in tutta la Campania

Salami vegani contaminati, controlli in tutta Italia

L'inchiesta parte da Napoli, è coordinata dalla Procura locale ed è affidata ai carabinieri del Nas. Situazione allarmante, che ha portato il ministero della Salute a predisporre un piano di monitoraggio di controlli serrati, da svolgersi tra gennaio e marzo in tutta Italia. Il virus della peste suina non è pericoloso per l'uomo, che non può restare contagiato ma può essere un vettore; la malattia può avere un enorme impatto socio economico sul Paese in cui si diffonde in quanto si diffonde rapidamente tra suini domestici e selvatici ed è spesso mortale.