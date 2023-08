“Senza Reddito di cittadinanza anche le donne maltrattate dai mariti saranno meno libere” L’ex Presidente della Camera e attuale esponente del Movimento 5 Stelle Roberto Fico, ha fatto visita a Secondigliano, quartiere dell’area nord di Napoli e senza mezzi termini attacca il Governo sull’abolizione del Reddito di Cittadinanza: “È un attacco indiscriminato alle persone in difficoltà”

A cura di Gaia Martignetti

"Il reddito è importante per tante questioni sociali. La prima l'abbiamo sentita anche dal nostro assessore alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, che ci dice che le denunce delle donne in difficoltà, delle donne che vivono in casa con uomini violenti, è aumentata perché il reddito aveva dato la possibilità anche di non dover chiedere per forza soldi a qualcuno ed essere più libere".

Non usa mezzi termini Roberto Fico, ex Presidente della Camera e attuale Presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle. Nel cuore di Secondigliano, quartiere a nord di Napoli, parla di un dato allarmante. Perché descrive la situazione in cui alcuni ex, o futuri ex percettori del reddito di cittadinanza, si trovano a dover affrontare.

"Il reddito fa sì che anche il ricatto che a volte in alcuni quartieri la camorra ti fa, e non solo a Napoli ma in tanti posti d'Italia, possa avere la forza di dire no perché ha un reddito e quindi libera anche maggiormente tante persone dalla manovalanza delle mafie. Oppure, non per ultimo, tante persone possono dire no a un lavoro sottopagato, sfruttato, che è la nuova schiavitù del nostro Paese".

"Ci sono tanti ex percettori che ci hanno raccontato queste storie, questa storia, purtroppo lo vediamo ogni giorno sul nostro territorio le cose positive che ha creato il reddito. È un attacco indiscriminato alle persone che hanno difficoltà, questo è".

Davanti a pochi futuri ex percettori, preoccupati, per il momento in cui riceveranno il messaggio che in tanti in Italia, stanno ricevendo negli ultimi giorni. "Se questo messaggio arriva anche a me, io poi cosa faccio a 55 anni? Già normalmente non troviamo lavoro. Se lo troviamo è sottopagato. Abbiamo serie difficoltà. Siamo nella vera povertà. Questa cosa dobbiamo dirla, i soldi che si danno ai poveri, non si devono toccare".

Anche chi oggi ha un lavoro, ed è inserito in un progetto, teme quel momento. E non ne fa mistero:

"Questo Governo vuole togliere il Reddito di Cittadinanza. Io spero che questo governo Meloni faccia qualcosa, per noi percettori. Con 800 euro di reddito non è che chissà che soldi mi dai. Hai aumentato il pane, latte, pasta, le cose essenziali. Così non possiamo andare più avanti. Ci avete tolto la dignità".