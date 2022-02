Sedie e banchi sfondati, urina sui pavimenti: scuola distrutta dai vandali a Pomigliano Il sindaco Gianluca Del Mastro: “È un atto molto grave, barbaro e incivile che danneggia i nostri ragazzi e l’intera comunità”

A cura di Pierluigi Frattasi

Banchi e sedie devastati, urina sui pavimenti. Vandalizzata da ignoti la scuola Salvo D'Acquisto di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, rimasta chiusa per un giorno per consentire le riparazioni e la sanificazione. A denunciarlo il sindaco di Pomigliano, Gianluca Del Mastro: "Il plesso scolastico “Salvo D’Acquisto” di via Indipendenza, dell’istituto comprensivo D’Acquisto-Leone è stato oggetto di un gravissimo episodio di vandalismo. Il personale della scuola, all’apertura, ha infatti scoperto che alcune aule erano state imbrattate e deturpate. Sono stati avvisati i Carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto. La struttura scolastica è stata dichiarata inagibile per oggi".

Il sindaco: "Atto barbaro e incivile"

"È un atto molto grave, barbaro e incivile – commenta il primo cittadino di Pomigliano d'Arco – che danneggia i nostri ragazzi e l’intera comunità. Ci tengo a rassicurare tutte le famiglie che domani le lezioni riprenderanno regolarmente e in completa sicurezza. Già da questa mattina il personale dell’Ufficio Tecnico è intervenuto per effettuare gli interventi necessari all’interno delle aule interessate dagli atti vandalici".

Il piano anti-vandali: sistemi anti-intrusione

"Presto – conclude Del Mastro – renderemo le strutture scolastiche più sicure, grazie a un sistema anti-intrusione che eviterà il ripetersi di atti vergognosi come questo. Rimane, forte, il dispiacere per un gesto inqualificabile che priva i nostri ragazzi di una giornata di scuola. Infatti, ciò che è accaduto non costituisce solamente un danno perpetrato nei confronti della nostra Comunità, ma soprattutto una violenza ai nostri studenti che hanno visto invadere in un modo così barbaro e ingiustificato quello che per loro, dopo la propria casa, è il luogo dove trascorrono gran parte della loro giornata".