“Se vuoi andare in quell’ospedale ci devi pagare”: l’Asl Napoli 1 licenzia infermiere e autista del 118 Due dipendenti dell’Asl Napoli 1 licenziati: avrebbero chiesto soldi per portare una paziente in un ospedale diverso da quello indicato dal 118.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un autista soccorritore e un infermiere sono stati licenziati in tronco dall'Asl Napoli 1: avrebbero chiesto dei soldi ai parenti di una paziente per accompagnare la donna in un ospedale scelto dalla famiglia invece che in quello indicato dalla centrale operativa. Il provvedimento è arrivato oggi, in conclusione dell'iter giudiziario. Il licenziamento è stato confermato a Fanpage.it dal dottor Giuseppe Galano, direttore del servizio 118 dell'Asl Napoli 1.

I fatti contestati risalgono ad alcuni anni fa, quando i due erano entrambi in servizio presso il 118 di Napoli (l'infermiere già da tempo è stato spostato ad altro incarico, per motivi non collegati). La richiesta di denaro sarebbe avvenuta, in toni piuttosto espliciti, proprio durante un intervento di soccorso. Al momento di trasportare la paziente, l'equipaggio avrebbe riferito in quale ospedale sarebbero andati. I familiari avrebbero quindi chiesto se sarebbe stato possibile scegliere un presidio diverso, probabilmente per motivi di vicinanza. Una richiesta che gli equipaggi del 118 non possono esaudire, essendo i trasferimenti disposti dalla centrale operativa anche sulla base delle disponibilità di posti letto, ma gli operatori sanitari avrebbero acconsentito e avrebbero fatto che capire che si sarebbe potuto fare, ma che per quell'eccezione avrebbero dovuto pagare una mazzetta.

I parenti della donna avrebbero a quel punto rifiutato il ricovero e avrebbero sporto denuncia, facendo partire il procedimento giudiziario che ha portato alla risposta dura e netta dell'Asl Napoli 1: licenziamento con effetto immediato, notificato questa mattina ad entrambi.