Scuole chiuse, il ministro dell’Istruzione Bianchi: “Impugneremo l’atto della Regione Campania” Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi spiega che Palazzo Chigi ha intenzione di ricorrere contro l’ordinanza della Regione Campania che chiude le scuole.

"La Campania? Siamo ovviamente nella condizione di procedere impugnando l'atto". Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso di una intervista a SkyTg24, spiega che Palazzo Chigi ha intenzione di ricorrere contro l'ordinanza della Regione Campania che chiude le scuole dell'infanzia, elementari e medie inferiori, fino al 29 gennaio

"Il governo – ha precisato Bianchi – deve intervenire sulla base della legge, deve garantire la legalità. Il decreto legge 111 dell'agosto del 2021 esplicita in maniera molto chiara che i presidenti delle giunte regionali possono intervenire soltanto in zona rossa e in casi estremi e molto specificati". Quindi, "noi stiamo studiando l'ordinanza della Campania, i nostri uffici legali, di Palazzo Chigi e del ministero, stanno provvedendo in coerenza con questo. A tutela della norma. Anche perché non dimentichiamo che la Campania è in zona bianca". Nessun provvedimento, allo stato attuale, per la Sicilia invece, visto che si tratta solo di un cambiamento all'interno del calendario scolastico, "tanto più che è stato assicurato che in questi giorni – come in altre regioni – si procederà con le vaccinazioni e i tampon ovviamente nella condizione di procedere impugnando l'atto".